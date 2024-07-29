Tarihi Havagazı Fabrikası: Geçmişten günümüze kültürel bir dönüşüm

İzmir’in simgelerinden biri olan Tarihi Havagazı Fabrikası, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan restorasyonla kentin önemli kültür merkezlerinden biri haline geldi. Restorasyon projesi kapsamında, fabrikanın 23 bin 250 metrekarelik açık alanı üzerinde yer alan 2 bin 850 metrekarelik eski yapılar dışında kalan tüm binalar yıkıldı ve dev baca güçlendirildi.

Bu tarihi mekân, bir zamanlar sokakları aydınlatan bir yapı olarak bilinirken, şimdi İzmir’lilerin keyifle ziyaret edebileceği bir etkinlik alanı olarak kullanılıyor. Tarihi Havagazı Fabrikası, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin etkinliklerine ev sahipliği yapmanın yanı sıra, birçok kurum ve kuruluşun da çeşitli etkinliklerine mekan sağlıyor.

Burada kokteyllerden basın toplantılarına, tanıtım toplantılarından yemeklere, festivallerden açık hava konserlerine kadar pek çok kültürel etkinlik düzenleniyor. Ayrıca, düğün, nişan ve sünnet gibi özel organizasyonlar da burada gerçekleştirilebiliyor. Geniş çevre düzenlemesiyle büyüleyici bir atmosfere sahip olan bu mekân, ziyaretçilerine unutulmaz anlar sunuyor.

Tarihi Havagazı Fabrikası'nda yaz boyunca çim konserleri ve sinema keyfi

Çim Konserleri 2024:

Yıl boyunca çeşitli müzik konserleri, Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi'nde açık alanda gerçekleştirilecek.

Yeniden Sinematek - Kaptan Benim:

Efsanevi film “Kaptan Benim”, Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi'nde sinema severlerle buluşuyor.

Çim Konserleri - Uğur Sayınbatur Jazz Ensemble Konseri:

Uğur Sayınbatur’un yönettiği Jazz Ensemble grubu, Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi'nde canlı performans sergileyecek.

Yeniden Sinematek - Sararmış Yapraklar:

“Sararmış Yapraklar” filmi, Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi'nde sinema gösterimi için izleyicilerle buluşacak.

Yeniden Sinematek - Yetenekli Bay Cage:

“Yetenekli Bay Cage” filmi, Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi'nde gösterilecek.

Yeniden Sinematek - Köylüler:

“Köylüler” filmi, Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi'nde izleyicilerle buluşacak.

Yeniden Sinematek - İnşallah Erkek Olur:

“İnşallah Erkek Olur” filmi, Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi'nde sinema severlerle buluşacak.

Yeniden Sinematek - Hüzün Üçgeni:

“Hüzün Üçgeni” filmi, Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi'nde gösterime sunulacak.

Tarihi Havagazı Fabrikası’na yolculuk: İzmir'de erişim yolları

Özel Araç: İzmir şehir merkezinden Balçova'ya yönelin. Anıt Caddesi'ne saparak Tarihi Havagazı Fabrikası'nın bulunduğu alana ulaşabilirsiniz. Park alanları genellikle etkinlik günlerinde düzenlenir, park yeri bulmanız kolay olabilir.

Toplu Taşıma: Metro: İzmir Metro'su ile Üçyol İstasyonu'ndan Balçova yönüne ilerleyin. Balçova'da indikten sonra kısa bir yürüyüşle Tarihi Havagazı Fabrikası'na ulaşabilirsiniz. Otobüs: İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin otobüs hatlarından 90, 97 ve 203 numaralı otobüsler, Balçova'ya gitmektedir. Bu otobüslerden biriyle Balçova'ya ulaştıktan sonra kısa bir yürüyüşle mekâna erişebilirsiniz.

Taksi veya Araç Kiralama: Şehir merkezinden veya konakladığınız yerden taksiyle veya kiralık araçla doğrudan Tarihi Havagazı Fabrikası'na ulaşabilirsiniz.

Yürüyüş veya Bisiklet: Balçova çevresinde konaklıyorsanız, yürüyerek veya bisikletle de mekâna ulaşabilirsiniz. Çevre düzenlemesi ve güzergâhlar genellikle yürüyüş ve bisiklet yollarını destekler.

