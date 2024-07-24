İzmir Tarım Teknoloji Merkezi, Dijital Tarımın Öncüsü Oluyor

İzmir Ticaret Borsası tarafından 'Tarımın Silikon Vadisi' sloganıyla kurulan İzmir Tarım Teknoloji Merkezi (İTTM), Avrupa Dijital İnovasyon Merkezi (ADİM) olmaya hak kazandı. İTTM Tarım Teknolojileri Girişim A.Ş. koordinatörlüğünde yürütülen "AgrInnovate EDIH" konsorsiyumu, Avrupa Dijital İnovasyon Merkezi ağına katılarak büyük bir başarı elde etti.

Avrupa Dijital İnovasyon Merkezi

Dijital Avrupa Programı kapsamında, Türkiye'nin sanayi, KOBİ ve kamu kurumlarının dijital dönüşümünde önemli rol oynayacak beş konsorsiyumdan biri olarak seçilen İzmir Tarım Teknoloji Merkezi, bu alandaki yenilikçi projelerle dikkat çekiyor. Avrupa Komisyonu'nun çağrısı sonucunda, AB çapında 151 merkezden oluşan ADİM ağına Türkiye'den dahil olan beş projeden biri olarak yerini alan İTTM, İzmir'den onaylanan tek proje olma özelliğini taşıyor.

Dijital dönüşümde İzmir'in rolü

İzmir Ticaret Borsası ve İTTM Tarım Teknolojileri Girişim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, İTTM'nin KOBİ'lerin ve kamu kurumlarının dijital dönüşümünü desteklemek amacıyla tüm Türkiye'ye hizmet vereceğini belirtti. Kestelli, "AgrInnovate ADİM Projesi, tarım ve gıda sektörlerinin dijitalleşmesine destek vererek yapay zekâ, nesnelerin interneti (IOT), blok zincir gibi ileri teknolojilerin bu sektörlere entegre edilmesini sağlayacak. İTTM olarak tarımın dijitalleşmesine önemli katkı sağlayacağımıza inanıyorum" dedi.

Proje başarıları ve destekler

AgrInnovate EDIH konsorsiyumu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yürütülen ulusal seçim sürecinde 80’den fazla başvuru arasından seçilerek AB başvurusuna hak kazandı. AB tarafından açılan çağrı sonucunda Türkiye’den fon almaya hak kazanan beş ADİM'den biri olan konsorsiyuma, dört yıl için 996 bin 300 Avro hibe tahsis edildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dijital Avrupa Programı’nın en önemli mekanizmalarından, ülkemiz sanayisinin, KOBİ’lerinin ve kamu kurumlarının dijital dönüşümündeki önemli aktörlerden biri olacak Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri ağına ülkemizden dahil olacak projeler belli oldu" diyerek, İzmir Tarım Teknoloji Merkezi'ni tebrik etti.

Büyük yatırım ve iş birlikleri

Avrupa Birliği tarafından verilecek 4,5 milyon Avro’luk hibe ile birlikte toplam 9 milyon Avro büyüklüğünde yatırımla kurulacak olan beş konsorsiyum, Avrupa'daki 151 ADİM ile aynı ağda yer alarak AB çapındaki çalışmalara katkıda bulunacak. 1 Ocak 2025'te hizmet vermeye başlaması planlanan bu merkezler, başta KOBİ’ler ve kamu kurumları olmak üzere dijital dönüşümlere öncülük edecek.

İTTM Tarım Teknolojileri Girişim A.Ş. liderliğinde kurulan AgrInnovate EDIH konsorsiyumunun ortakları arasında İzmir Ticaret Borsası, Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR), Yaşar Üniversitesi, İmecemobil Tarım Platformu Elektronik Hizmetler Tic. A.Ş., Neohub Teknoloji Yazılım Pazarlama ve Danışmanlık A.Ş., Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) ve İzmir Kalkınma Ajansı yer alıyor.