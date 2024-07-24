İzmir Tarım Teknoloji Merkezi (İTTM), Avrupa Birliği (AB) tarafından oluşturulan Avrupa Dijital İnovasyon Merkezi (ADİM) ağına dahil oldu. İTTM, Avrupa çapındaki 151 merkezden oluşan ağda yer alarak Türkiye’yi temsil edecek.

"Fon almaya hak kazanan beş ADİM’den biri olduk"

İzmir Ticaret Borsası ve İTTM Tarım Teknolojileri Girişim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, yaptığı açıklamada, Avrupa Komisyonu’nun çağrısı sonucunda Türkiye’den beş konsorsiyumun ADİM ağına kabul edildiğini ve İTTM'nin bu projeler arasında yer aldığını belirtti. Kestelli, “İzmir'den onaylanan tek proje olarak, tarımın dijitalleşmesine önemli katkılar sağlayacağız. Agrinnovate EDIH isimli konsorsiyumumuz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yürütülen ulusal seçim sürecinde 80’den fazla başvuru arasından son 17’ye kalarak AB başvurusuna hak kazandı. AB tarafından yapılan çağrıya yapılan başvuru sonucunda da Türkiye’den fon almaya hak kazanan beş ADİM’den biri olduk. Konsorsiyumumuza dört yıl için 996 bin 300 avro hibe tahsis edildi” dedi.

Dijital dönüşüm projelerine katkı sağlanacak

AB tarafından verilecek toplam 4,5 milyon avroluk hibe ile birlikte, toplamda 9 milyon avro büyüklüğünde yatırımla kurulacak beş konsorsiyum, Avrupa genelindeki 151 ADİM ile aynı ağda faaliyet gösterecek ve AB çapındaki dijital dönüşüm projelerine katkıda bulunacak. 1 Ocak 2025 itibarıyla hizmet vermeye başlaması planlanan merkezler, dört yıl boyunca başta KOBİ’ler olmak üzere bölgedeki kamu kurumlarının dijital dönüşümlerine öncülük edecek.

Ortaklar arasında kimler var?

İTTM Tarım Teknolojileri Girişim A.Ş. tarafından kurulan Agrinnovate EDIH konsorsiyumunun ortakları arasında İzmir Ticaret Borsası, Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR), Yaşar Üniversitesi İmecemobil Tarım Platformu Elektronik Hizmetler Tic. A.Ş., Neohub Teknoloji Yazılım Pazarlama ve Danışmanlık A.Ş., Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) ve İzmir Kalkınma Ajansı yer alıyor.