İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından başlatılan TAKE Projesi kapsamında, Torbalı'nın Karaot Mahallesi'nde domates, biber ve patlıcan üretimini geliştirmek amacıyla üretici Hatice Soytürk'e verilen desteklerle tarımsal üretimde verimliliğin artması hedefleniyor.

TAKE Projesi, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün koordinesinde yürütülen ve tarım arazilerinin etkin kullanımını sağlamayı, yerel tarım ürünlerinin çeşitliliğini korumayı ve çiftçilerin ekonomik refahını artırmayı amaçlayan bir inisiyatiftir.

Torbalı'nın Karaot Mahallesi'nde, üretici Hatice Soytürk'e 1600 adet fide ve 4 kg bamya tohumu dağıtıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Engin Altunoğlu ve Torbalı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Aktaş'ın katılımıyla gerçekleşen ziyarette, üretim alanları incelendi ve üreticiyle görüşüldü.

İl Müdürü Mustafa Şahin, TAKE Projesi'nin Torbalı'daki tarım faaliyetlerine önemli katkı sağlayacağını belirterek, bölgedeki çiftçilerin daha verimli ve kaliteli ürünler elde etmelerini desteklediklerini ifade etti.

Üretici Hatice Soytürk ise verilen desteklerle tarlasındaki verimliliği artırarak daha iyi ürünler yetiştirebildiğini dile getirdi. Soytürk, İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerine teşekkür ederek desteklerinden dolayı memnuniyetini belirtti.

TAKE Projesi'nin bölgede uygulanmasıyla birlikte, İzmir genelinde tarımsal üretimde çeşitlilik ve verimlilik artışı sağlanması bekleniyor. Proje sayesinde çiftçilerin ekonomik durumlarının iyileştirilmesi ve tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliğinin desteklenmesi hedefleniyor.