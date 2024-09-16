İzmir ve Ayvalık'ta yaşayan tatilciler için müjdeli bir haber var! İDO, İzmir'den Seferihisar'a ve Ayvalık'tan Midilli'ye feribot seferleri düzenleyerek Yunan adalarına ulaşımı daha da kolaylaştırıyor. Bu yeni seferler, tatilcilerin Yunan adalarının doğal güzelliklerini hızlı ve keyifli bir şekilde keşfetmelerini sağlayacak.

İzmir'den Samos'a feribot seferleri

İzmir'den Samos adasına yapılacak feribot seferleri Seferihisar'dan hareket edecek. Günlük seferler sabah 08:30'da başlayacak ve yaklaşık 1 saat sürecek. Bilet fiyatları, tek yönlü seyahat için 30 Euro olarak belirlenmişken, gidiş-dönüş biletleri farklı günler için 35 Euro ve aynı gün için 45 Euro olarak uygulanacak.

Ayvalık'tan Midilli'ye feribot seferleri

Ayvalık'tan Midilli'ye yapılan feribot seferleri, adalar arasındaki ulaşımı kolaylaştıracak. Feribotlar, Ayvalık'tan hareket ederek tatilcilere Midilli'nin güzelliklerini keşfetme fırsatı sunacak. Seferlerin detayları ve saatleri hakkında bilgi almak için İDO'nun web sitesinden veya mobil uygulamasından güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.

Biletler nereden alınabilir?

Feribot seferlerine biletlerinizi Bilet.com İdo Feribot sayfasından online olarak satın alabilirsiniz. Bilet.com web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden kolayca rezervasyon yapabilir, hizmet bedeli ödemeden biletlerinizi temin edebilirsiniz.

Yunan adalarına seyahat öncesi bilmeniz gerekenler

Yunan adalarına seyahat etmeden önce pasaportunuzun ve gerekliyse vizenizin geçerli olduğundan emin olun. Seyahat sigortası yaptırmak önemlidir. Yanınıza Euro bulundurmanız ve vize gereksinimlerini kontrol etmeniz faydalı olacaktır. Yeşil ve üzeri pasaport sahibi olmayanlar ile Schengen vizesi sahipleri için kapıda vize alma prosedürlerini önceden araştırmayı unutmayın.

Samos'ta gezilecek yerler

Samos adası, tarihi ve doğal güzellikleriyle tatilcilere unutulmaz deneyimler sunuyor. Pythagoreion antik kenti, Heraion tapınağı, Kerkis kalesi, Samos Arkeoloji Müzesi, Kokkari ve Pythagoreion plajları, Vathy liman kenti gibi önemli noktalar adada ziyaret edilmesi gereken yerler arasında. Bu güzellikleri keşfetmek için Samos'un büyüleyici atmosferinde keyifli bir tatil geçirebilirsiniz.