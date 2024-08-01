TED İzmir Koleji'nde eğitim ve yeniliğin buluşma noktası

İzmir'in köklü eğitim kurumlarından biri olan TED İzmir Koleji, Atatürk tarafından kurulan Türk Eğitim Derneği'nin bir parçasıdır ve 1928 yılından bu yana eğitim vermektedir. Bu prestijli okul, 3 yaşından 12. sınıfa kadar geniş bir yaş aralığında öğrencilere hizmet sunmaktadır.

Eğitimde kalite ve inovasyon

TED İzmir Koleji, güçlü akademik kadrosu ve çeşitli eğitim programları ile tanınır. Okul, öğrencilerini sadece akademik olarak değil, aynı zamanda sosyal ve duygusal olarak da gelişimlerine katkıda bulunarak eğitmeyi hedefler. Özellikle yabancı diller, bilim, teknoloji, matematik ve sanat alanlarında sunduğu özel programlarla dikkat çeker.

Eğitim seviyeleri ve programlar

Anaokulundan liseye kadar geniş bir eğitim yelpazesi sunan TED İzmir Koleji, şu seviyelerde eğitim vermektedir:

Anaokulu: K1, K2, K3

İlkokul: 1. sınıftan 4. sınıfa kadar

Ortaokul: 5. sınıftan 8. sınıfa kadar

Lise: Hazırlık, 9. sınıf, 10. sınıf, 11. sınıf ve 12. sınıf

Öğrenciler, yoğun İngilizce derslerinin yanı sıra İspanyolca, Almanca ve Fransızca gibi ikinci yabancı dillerle de tanışırlar.

Yabancı dil eğitimi

TED İzmir Koleji'nde İngilizce eğitimi, “TED İngilizce Eğitim Programı” kapsamında yürütülür. Anaokulundan itibaren öğrenciler, dil becerilerini Avrupa Ortak Diller Çerçeve Programı doğrultusunda geliştirirler. Eğitimde dört temel beceri olan dinleme, konuşma, okuma ve yazma üzerine eşit önem verilir. Dil bilgisi eğitimi ise diğer becerilerle birlikte verilir.

Ortaokul ve lise seviyelerinde de İngilizce dil becerileri geliştirilir ve uluslararası geçerliliği olan sertifikalar (TOEFL) hedeflenir. Ayrıca, ikinci yabancı dil olarak sunulan İspanyolca, Almanca ve Fransızca derslerinde öğrenciler, bu dilleri kültür ve coğrafyası ile bütünleştirerek öğrenirler.

Modern yerleşke ve olanaklar

TED İzmir Koleji'nin kampüsü, 5.046 m² alana kurulu olup, 14.573 m² kapalı alan ve 3.560 m² açık oyun alanına sahiptir. Kampüs, modern eğitim ve eğlence olanakları ile donatılmıştır. Radyo-müzik kayıt stüdyoları, heykel ve cam atölyeleri, bale ve drama salonları, müzik prova odaları, robot tasarım stüdyosu, kapalı yüzme havuzu, çok amaçlı salonlar, laboratuvarlar ve teknolojik donanımlı derslikler bu olanaklardan bazılarıdır.

TED İzmir Koleji, eğitimde kalitenin ve yeniliğin adresi olarak öğrencilere geniş bir öğrenme ve gelişim fırsatı sunar. Eğitimde modern yaklaşımlar ve zengin olanaklar ile geleceğe emin adımlarla hazırlanan bir okul olarak öne çıkmaktadır.

TED İzmir Koleji: Adres ve ulaşım rehberi

TED İzmir Koleji, İzmir’in Bornova ilçesinde yer almaktadır. Şehir merkezinden buraya toplu taşıma araçlarıyla veya özel araçla kolayca ulaşabilirsiniz. Toplu taşıma kullanıyorsanız, Bornova yönüne giden otobüs ve dolmuş hatlarını tercih edebilirsiniz. Özel araçla geliyorsanız, şehir içi yollarını takip ederek belirli bir süre içinde okula ulaşabilirsiniz.

Adres: TED İzmir Koleji, 8. Cadde No: 9, 35030 Bornova, İzmir'de yer almaktadır.