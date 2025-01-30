İzmir Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, 31 Ocak-1 Şubat 2025 tarihlerinde Avusturya’da başlayacak EuroCup1 eleme grubu müsabakalarına katılacak. Geçen yıl final oynayarak büyük bir başarıya imza atan takım, bu kez kupayı İzmir'e getirmeyi hedefliyor.

Zorlu rakipler karşısında ilk hedef liderlik

Bu hafta sonu başlayacak EuroCup1 grubu maçlarında, İzmir Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Hannover United (Almanya), Ilan Spwak Ramat Gan (İsrail), Interwetten-Coloplast Sitting Bulls (Avusturya) ve Hyeres Handi Basket (Fransa) gibi güçlü rakiplerle karşılaşacak. Mavi beyazlı takım, grubunu ilk sırada tamamlamayı hedefliyor.

Şampiyonluk için her şey yapılacak

Başantrenör Ali Reyhani, takımına güvendiğini belirterek, "Çok önemli bir sorumluluk üstlendik. Takımım ve oyuncularım her şeyin en iyisini yapacak" dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, geçen yıl finalde kaybettiği kupayı bu yıl kazanmaya kararlı.

Grup maçlarının ardından yeni hedefler

İzmir temsilcisi, grubunu lider bitirirse EuroCup1'e katılmaya hak kazanacak. İkincilikte EuroCup2, üçüncülükte ise ülkemizde düzenlenecek EuroCup3'te mücadele edecek. Final maçları ise Nisan ayında oynanacak ve şampiyonlar belirlenecek.

Kadın oyuncu Medine Alper: "Umutluyuz"

Takımın tek kadın oyuncusu Medine Alper, turnuva için hazır olduklarını belirterek, "Çok heyecanlıyız ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz" dedi.