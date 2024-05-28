İZMİR (AA) - İzmir Ticaret Borsası (İTB) Başkan Yardımcısı Bülent Uçak, bazı sektörlerde uygulanan ihracat kısıtlamasına ilişkin, "Umuyorum ki, yurt içindeki arz talep dengesi ve fiyat istikrarı sağlanır ve alınan karar, açıklanan tarihten önce iptal edilerek ihracat tamamen serbest hale gelir." dedi.

İTB mayıs ayı olağan meclis toplantısı, İzmir Ticaret Odası Meclis Salonu'nda yapıldı.

Toplantıda konuşan Uçak, kamuda tasarruf ve verimlilik paketine ilişkin, kamunun yaşanan ekonomik sorunlar karşısında harekete geçmesini ve örnek olmasını son derece olumlu bulduğunu söyledi.

Uçak, yüksek enflasyon sarmalından çıkabilmek için harcamaların kısılması, üretimin artırılması gerektiğini vurguladı.

Küresel iklim krizinin gıda arzı ve gıda enflasyonundaki artışları etkilediğini bunun da korumacılık politikalarının artmasına neden olduğunu belirten Uçak, birçok ülkenin iç piyasasını kontrol etmek amacıyla ihracatı zorlaştırıcı önlemler aldığını ve almaya da devam ettiğini ifade etti.

Tavuk etinin de ihracatının bu kapsamda sınırlandırıldığını anımsatan Uçak, şunları kaydetti:

"Bu kararın ihracat gelirinin azalmasına etkisi 400-500 milyon dolar civarında olacak. Yüksek gıda enflasyonu özellikle düşük gelir grubuna sahip vatandaşlarımızın bütçesini olumsuz etkiliyor. Halkımızın uygun fiyattan gıdaya ulaşmasına yönelik alınan önlemleri bu açıdan değerlendirdiğimizde anlayışla karşılıyoruz. Ancak, ihracat kısıtlamalarının bu alanda faaliyet gösteren, planlamalarını bunun üzerine yapmış, binlerce kişiye istihdam sağlayan işletmelerimize çok büyük bir ekonomik maliyeti söz konusu. Üstelik finansman maliyetlerinin bu kadar yüksek olduğu bir ortamda işletmelerimiz ciddi zararlara uğruyor. Umuyorum ki, yurt içindeki arz talep dengesi ve fiyat istikrarı sağlanır ve alınan karar, açıklanan tarihten önce iptal edilerek ihracat tamamen serbest hale gelir."

Uçak, tarımda üreticilerin maliyet artışlarının yol açtığı ekonomik sorunlar ve iklim olaylarının üretime olan etkisiyle yeni sezona hazırlanmaya çalıştığını söyledi.

Pamuk sektöründe yüksek üretim maliyetlerinin rakip ülkelerle fiyat rekabetinde dezavantajlı konumda yer alınmasına neden olduğunu belirten Uçak, tekstil ve konfeksiyon sektörlerinde talep daralması ve finansman maliyetlerinin yüksek olmasının pamuk talebini de olumsuz etkilediğini, pamukta destekleme primlerinin yükseltilmesi gerektiğini sözlerine ekledi. ​​​​​​​



