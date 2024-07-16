Çevre için önemli adım

İzmir Ticaret Borsası, dünya genelinde büyük ilgi gören "Plastiksiz Temmuz" kampanyasına dikkat çekmek amacıyla bir video hazırlayarak tüm sosyal medya hesaplarından paylaştı. Başkan Işınsu Kestelli, kampanyanın önemine değinerek, çevre kirliliğinin giderek daha büyük bir sorun haline geldiğini belirtti. "Bu sorunu biz yarattık, çözüm de bizim elimizde" diyen Kestelli, plastik kirliliğine karşı acil ve etkili adımlar atılması gerektiğini ifade etti.

Kestelli, her yıl milyonlarca ton plastik atığın okyanuslara, nehirlere ve doğaya karışarak doğal habitatları yok ettiğini ve mikroplastiklerin gıda zincirimize girerek sağlığımızı tehdit ettiğini vurguladı. "Plastik kirliliğini durdurmak için tek kullanımlık plastikleri azaltmalı, geri dönüşüm konusunda daha aktif olmalı ve farkındalığı artırmalıyız" dedi.

Küresel çevre kampanyası

2011 yılında Avustralya'da başlayan "Plastiksiz Temmuz" kampanyası, temmuz ayı boyunca tek kullanımlık plastiklerin tüketimini azaltmayı amaçlıyor. Kampanya, bireylerin, toplulukların, kurumların ve işletmelerin plastik tüketimini azaltma yollarını keşfetmelerine yardımcı olmayı hedefliyor.