İzmir Ticaret Odası (İZTO), 2024 yılı boyunca yaptığı fuar destekleriyle üyelerinin ulusal ve uluslararası pazarlarda daha fazla yer almasını sağladı. 2024, İZTO için fuar desteklerinde önemli bir kilometre taşı oldu. Başkan Mahmut Özgener, pandemi sonrası hızlanan fuarcılık faaliyetlerine dikkat çekerek, bu yıl çok sayıda üyeye büyük destek verdiklerini açıkladı.

2024 yılında fuar desteği atağı

İZTO, 2024 yılında toplamda 2.827 üyeye fuar desteği sağladı. Bunun içinde, yurtiçindeki fuarlara katılım gösteren 1.678 üye bulunuyor. Ayrıca, 573 üyeye stantlı katılım teşviği sunuldu. Yurtdışına düzenlenen fuar ziyaretlerine de büyük ilgi vardı. 31 farklı organizasyona katılan 576 üye, global pazarlarda yer alma fırsatı yakaladı.

Fuar desteği rekoru: 46 milyon TL

2024 yılında sağlanan fuar desteği toplamda 46.000.000 TL’yi buldu. Bu tutar, son 5,5 yılda yapılan tüm desteklerin toplamına yaklaşıyor. Mahmut Özgener, 2025’te daha fazla ülke ve fuara katılım sağlayarak daha büyük bir etki yaratmayı hedeflediklerini söyledi.

Yeni hedef: Uzak ülkeler ve yükselen pazarlar

İZTO, sadece Avrupa ve Orta Doğu'da değil, yeni stratejilerle uzak ülkelerde de fuar organizasyonlarına katılım sağladı. 2024'te Güney Kore’nin Seul ve ABD’nin Los Angeles şehirlerinde düzenlenen fuarlarla İzmir’in küresel pazarlara bağlanması daha da güçlendi. Bu yeni pazarlar, İzmir’in ticari ve ekonomik bağlarını güçlendirdi.

İzmir’e 3 yeni fuar kazandırıldı

İzmir Ticaret Odası, 2024 yılı itibarıyla şehre üç yeni fuar kazandırdı. Optic World İzmir, Fashion Home İzmir Ev Tekstili Fuarı ve Izclean Endüstriyel Temizlik Fuarları, büyük ilgi görmeye başladı. Bu fuarlar, İzmir’in fuarcılık alanındaki gücünü daha da pekiştirecek.

Mahmut Özgener: İzmir’in fuarcılık misyonu tarihinden geliyor

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmir’in tarihsel olarak güçlü bir fuarcılık geçmişine sahip olduğunu vurguladı ve bu alanda daha fazla faaliyet gösterileceklerini belirtti:

"Fuarcılık, sadece ticaret değil, kentimizin tarihsel misyonunun bir parçasıdır. İzmir, sadece ulusal değil, küresel fuarlarla da adından söz ettirecek."

Nicelikten çok nitelik: Fuarların kalitesi ön planda

İZTO Başkanı Mahmut Özgener, fuarların yalnızca katılımcı sayısına değil, sektörün ihtiyaçlarına en uygun katılımcı ve alıcıyı buluşturmanın önemine de dikkat çekti:

"Her fuarın yüzlerce katılımcıya sahip olmasını değil, sektördeki doğru kişi ve alıcıları buluşturmayı önemsiyoruz."