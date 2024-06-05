İZMİR (AA) - İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Bornova'daki Cemal Gürsel Askeri Kışlası arazisinin, sanayi sitesi kurulması amacıyla İZTO'ya devrine ilişkin protokolün kısa süre içinde imzalanacağını belirtti.

İZTO'dan yapılan açıklamaya göre, Oda yönetimi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i ziyaret etti.

Ziyarette, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ve Mahmut Atilla Kaya da yer aldı.

Görüşmede, Bornova'da bulunan Cemal Gürsel Askeri Kışlası alanının İzmir Ticaret Odası tarafından çarşı ve site kurulmak amacıyla alınmasına ilişkin proje konuşuldu.

Bakan Güler'in arazinin devri için onay verdiği bildirildi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Özgener, "Üyelerimizden bu yönde yoğun bir talep var. Bulunduğu lokasyon itibarıyla lojistik açıdan avantajlara sahip olan bu bölgenin Odamıza tahsisi hususunda gösterdikleri güven için üyelerimiz adına Milli Savunma Bakanı'mız Yaşar Güler'e özellikle teşekkürlerimi sunuyorum. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'mız Mehmet Özhaseki'ye de destekleri için teşekkür ediyoruz. Kısa süre içinde devir protokolünü imzalayacağız." ifadesini kullandı.

Söz konusu arazide, İZTO üyelerine yönelik çarşı ve site içinde bağımsız bölümler, yönetim binası, mesleki lise ve çıraklık eğitim binaları, otopark, banka, restoran, market gibi sosyal alanlar, temiz enerji tesisleri ve yeşil alanlar yapılması planlanıyor.