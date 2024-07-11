İzmir Ticaret Odası, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel, İzmir'in tarihî ve ekonomik gelişimini anlatan "Yüzyılın Sevdası İzmir" isimli bir kitap yayınladı. Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Erkan Serçe tarafından kaleme alınan bu eser, İzmir'in geçmişten bugüne yaşadığı önemli olayları ve geleceğe dair izlerini ele alıyor.

İzmir Ticaret Odası'nın kültürel mirası

İzmir Ticaret Odası, tarihî olayları ve şehirde yaşanan önemli gelişmeleri gelecek nesillere aktarmayı misyon edinmiştir. "Yüzyılın Sevdası İzmir", bu kapsamda yayımlanan 18. kitaptır ve İzmir'in Cumhuriyet dönemi boyunca geçirdiği dönüşümleri okuyuculara sunmayı amaçlar.

Kitabın amacı ve içeriği

Kitap, 1923 yılından 2023 yılına kadar İzmir'de gerçekleşen önemli olayları ve şehrin Cumhuriyet tarihindeki rolünü detaylı bir şekilde ele alıyor. İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, kitabın yayımlanmasının arkasındaki motivasyonu şu sözlerle açıkladı: "Cumhuriyetimizin 100 yılı geride bıraktığı bu önemli dönemde, hem Cumhuriyet'in ilk yıllarını hem de yakın dönem tarihini ele alan değerli bir eseri sizlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Geleceğe bırakılan iz

Kitabın yazarı Dr. Öğretim Üyesi Erkan Serçe, İzmir'in Cumhuriyet dönemindeki ekonomik ve sosyal rolünü vurgularken, eserin akademik değerine dikkat çekti: "Cumhuriyet dönemi, İzmir için kaybolan iktisadi konumunu yeniden elde etme ve yeniden inşa edilme çabalarına hasredilmiş yıllardır. Bu kitap, İzmir'in bir yandan kendini yeniden ayağa kaldırma macerasına, diğer yandan Türkiye'nin gündemine katkı yapan rolüne değinmektedir."