İzmir Ticaret Odası, 2024 yılı boyunca gerçekleştirdiği uluslararası organizasyonlarla son 10 yılın en yüksek etkinlik sayısına ulaştı. 36 farklı ülkeyle 77 heyet organizasyonu düzenlendi. İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, şehrin küresel ticaretin önemli merkezlerinden biri haline gelmeye devam ettiğini vurguladı.

2024 yılı uluslararası ticaret rekoru kırıldı

İzmir Ticaret Odası, uluslararası alanda yaptığı etkinliklerle büyük bir başarıya imza attı. 2018’den itibaren yıllık ortalama 30-35 olan yabancı heyet organizasyonları, 2024 yılında 77'ye çıkarak rekor kırdı. Pandemi döneminde 10’a kadar düşen etkinlik sayısı, bu yıl hızla arttı.

Üst düzey ziyaretler ve diplomatik görüşmeler

2024 yılında, Çek Cumhuriyeti Tarım Bakanı, Venezuela Turizm Bakanı ve Karadağ Diaspora Bakanı gibi üst düzey isimler İzmir’e gelerek önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Ayrıca ABD, Almanya, İtalya, Ukrayna ve daha birçok ülkeden diplomatik misyon temsilcileri de İzmir’e ziyaretlerde bulundu.

1.593 ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi

İzmir Ticaret Odası’nın düzenlediği iş fırsatları toplantılarında, Almanya, Azerbaycan, Çek Cumhuriyeti gibi ülkelerle geniş bir yelpazede iş görüşmeleri yapıldı. 12 farklı ikili iş görüşmesi organizasyonunda toplamda 1.593 görüşme gerçekleştirildi.

İzmir’in küresel ticaretteki rolü artıyor

Mahmut Özgener, İzmir’in stratejik konumu ve güçlü ticaret potansiyelinin, şehri uluslararası iş dünyasında cazip bir merkez haline getirdiğini belirtti. İzmir’in çok sektörlü yapısı, yenilikçi iş modelleri ve sunduğu sürdürülebilir çözümler ile dikkat çektiğini söyleyen Özgener, İzmir’i küresel ticaretin lider şehirlerinden biri yapmayı hedeflediklerini ifade etti.

2025 yılında hedef daha büyük başarılar

Özgener, 2025 yılında da uluslararası organizasyonlara devam edeceklerini, İzmir’in küresel pazarlarda daha güçlü ve rekabetçi bir konumda olacağına inandıklarını belirtti.

Temas Kurulan Ülkeler: ABD, Almanya, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Çek Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, Fildişi Sahilleri, Fransa, Gine, Güney Afrika Cumhuriyeti, Hırvatistan, Hollanda, Hong Kong, Irak, İran, İspanya, İtalya, Kanada, Karadağ, Kazakistan, Katar, Kenya, Kosova, Kosta Rika, Küba, Letonya, Mısır, Norveç, Özbekistan, Singapur, Tataristan, Tunus, Ukrayna, Uruguay, Venezuela.