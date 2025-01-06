İzmir Ticaret Odası’nın “8500 Express”I Yayında!

Dijital broşür, seyahat severlere İzmir’in tarihi noktalarını hızlıca gezebilecekleri alternatif bir rehber sunuyor.

İzmir tarihine günlük yolculuk

İzmir Ticaret Odası, teknolojiyi kültürel mirasla buluşturan projesi “8500 Express” ile dikkat çekiyor. “İzmir’in 8500 yıllık tarihine günübirlik yolculuk” temasıyla hazırlanan dijital broşür, Yeşilova Höyük, Eski Smyrna, Yeni Smyrna ve Kemeraltı İzmir olmak üzere dört ana başlıkta toplanan tarihi noktaları seyahat severlere sunuyor. Dijital broşürde yer alan Kızlarağası Hanı ve Kordon Boyu gibi simge yerler, üç boyutlu tasarımlarla gezilebiliyor. İzmir’in tarihi ve kültürel zenginlikleri görsellerle desteklenmiş şekilde tanıtılarak, kullanıcılar için etkileyici bir deneyim sunuluyor.

6 ayda hazırlanan öncelikli proje

Yaklaşık 6 aylık bir çalışma sonucunda hazırlanan dijital broşür, İngilizce ve Türkçe olarak hazırlandı. Proje, İzmir’in kültürel mirasını ve tarihini ulusal ve uluslararası ölçekte tanıtmayı hedefliyor. İzmir Ticaret Odası, bu broşürün özellikle turizm fuarlarında İzmir’in alternatif tur rotalarını tanıtarak kültür turizmine katkı sağlamasını planlıyor.

“İzmir’in kültürel mirasını keşfetme fırsatı sunuyor”

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, projeyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “8500 Express isimli dijital broşür, kıymetli bir kültürel ve tarihi sürekliliğe sahip olan İzmir’in, bir gün içerisinde tek bir tıkla keşfedilmesini sağlıyor. Bu proje, kültür turizmi üzerine çalışan seyahat acenteleri için de alternatif bir rota olarak büyük önem taşıyor.”

İzmir’in tarihi dijitalleşiyor

Bu yenilikçi proje, sadece İzmir’i değil, Türkiye’nin zengin kültürel mirasını dijitalleşme süreciyle birleştirerek geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlıyor. İzmir’in tarihi ve kültürel hazinelerini deneyimlemek isteyenler, İzmir Ticaret Odası’nın resmi web sitesi üzerinden bu dijital broşüre erişebilirler.