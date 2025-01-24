Tiyatro severler için yepyeni bir deneyim sunan “Kankaranlık” perdelerini 25 Ocak Cumartesi gecesi tekrar açmaya hazırlanıyor. Gizemli atmosferi, çarpıcı hikayesi ve oyuncuların büyüleyici performanslarıyla izleyicileri derinden etkileyecek bu oyun,psikolojik karanlıkla yüzleşmeye cesaret edenleri bekliyor.

“Kankaranlık” insan ruhunun en derin köşelerine bir yolculuk yaparken, sırlarla dolu bir hikaye anlatıyor.Karakterlerin iç dünyalarına ışık tutan etkileyici diyaloglar ve sürükleyici anlatım, izleyiciyi hem düşündürecek hem de duygusal olarak sarsacak.

Yönetmenliğini ve senaristliğini Umut Şeddadi’nin üstlendiği oyunda , sahne tasarımından ışık düzenine kadar her detay, seyircinin kendini hikayenin tam kalbinde hissetmesini sağlıyor. Oyunun yaratıcı ekibi, sahnede benzersiz bir dünya inşa ederek tiyatroda farklı bir soluk yaratmayı hedefliyor.

“Kankaranlık “ oyunu 2024 Kasım döneminden itibaren birçok temsili bulunmakta olan, Kültür ve Turizm Bakanlık onaylı oyun 25 Ocak 2025 Cumartesi günü saat 20:00 de Karşıyaka Boyoz Akademi sahnesinde seyirciyle tekrar buluşacaktır.

İçimizdeki sır ve şüpheyle yüzleşmeye hazır mısınız?

KANKARANLIK

Umut Şeddadi’nin yazıp yönettiği Kankaranlık seyirci karşısına sıra dışı hikayesiyle çıkmaya hazır. Kasım ayından itibaren İzmir sahnelerinde seyirciyle buluşacak oyun polisiye, psikolojik gerilim yapısıyla “katilin kim” olduğunu sorgulatırken her adımda karakterlerin derinliğine inmenize sebep olacak.

“Kankaranlık” polisiye bir gerilim oyunu olarak seyirci karşısına çıkıyor. Kasım ayından bu yana İzmir sahnelerinde seyirciyle buluşan oyun, psikolojik gerilimiyle seyirciye “Katilin kim?” sorusunu sorduruyor. Oyunun her adımında da karakterlerin derinliğine iniliyor. Babalarının ısrarı üzerine dağ evinin davetinde bir araya gelen dört kardeş ve genç üvey anneleri gizemli bir cinayetle karşı karşıya kalırlar. Babaları yatağında sırtında kocaman bir bıçakla ölü bulunur. Şeytanın kıyamet gününe kadar vakti var, katil içlerinden biri ama neden? Cinayet aydınlanırken sizi soluksuz bir psikolojik bir gerilim bekliyor olacak.

Yazan ve Yöneten; Umut Şeddadi

Oyuncular; İrem Tuna, Umut Şeddadi, Esra Kocabaş, Anıl Şeddadi, Yasmin Kartal Ece Bilgen

Ses ve Işık; Yiğit Mete Han Teknik Ekip; Selin Solaker , Gökçen Arcak

Kendinizi unutulmaz bir hikayenin akışına bırakmak ve sahnede karanlığın farklı bir yüzünü görmek için bu özel deneyimi kaçırmayın!