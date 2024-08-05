Sanatın kalbi: Tiyatro Medresesi

Selçuk'un tarihi köylerinden Şirince'de bulunan Tiyatro Medresesi, Celal Mordeniz tarafından kurulan ve seyahat eden sanatçılar için bir buluşma noktası olan bir merkezdir. Başlangıçta sadece tiyatro ve gösteri sanatlarıyla ilgilenen sanatçılar için oluşturulmuş olan bu mekân, zamanla felsefe, sosyal bilimler ve edebiyat alanlarına ilgi duyanları da çekerek uluslararası bir sanat merkezi haline gelmiştir.

Tarihçe ve faaliyetler

Tiyatro Medresesi, atölye çalışmaları, tiyatro kampları, paneller ve konferanslar düzenleyerek hem amatör hem de profesyonel tiyatroculara ilham veren bir merkez olmayı hedefler. Şirince'deki bu eşsiz mekân, sanatçıların ve seyircilerin bir araya gelip konaklayabileceği, avluda sohbet edip tartışabileceği bir alan sunar. Burada sanatçılar, yaratıcı süreçlerini paylaşabilir, birbirlerinden öğrenebilir ve sanatı daha derinlemesine keşfedebilirler.

Medrese, sanatçıların sınırlarını zorlayabilecekleri, kendilerini ifade edebilecekleri ve sanatsal yeteneklerini geliştirebilecekleri bir ortam sunar. Eğer siz de tiyatro ve diğer sanat dallarına ilgi duyuyorsanız, Tiyatro Medresesi'nde hem kültürel hem de sanatsal bir deneyim yaşayabilirsiniz.

İzmir Tiyatro Medresesi'ne nasıl ulaşılır?

Adres: Şirince Köyü, Selçuk, İzmir'de yer almaktadır.

Ulaşım Bilgileri:

İzmir merkezden: Özel Araçla: İzmir merkezden yola çıkarak yaklaşık 80 kilometre uzaklıktaki Şirince Köyü'ne özel araçla ulaşabilirsiniz. İzmir- Selçuk Yolu (D550) üzerinden Selçuk'a ilerleyip, Şirince yönüne saparak köye ulaşabilirsiniz.

Toplu Taşıma: İzmir Otogar’dan Selçuk’a hareket eden otobüslere binebilirsiniz. Selçuk’tan, Şirince Köyü’ne minibüs veya taksi ile devam edebilirsiniz. Selçuk merkezden: Özel Araçla: Selçuk merkezden Şirince Köyü'ne yaklaşık 8 kilometre mesafede olup, 15-20 dakika süren bir yolculukla ulaşabilirsiniz.

Toplu Taşıma: Selçuk’tan Şirince Köyü’ne sık sık minibüs seferleri bulunmaktadır. Ayrıca taksi seçeneğini de değerlendirebilirsiniz.