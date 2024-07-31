Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in onayı ile gerçekleşen bu devrin, askeri alanların kamu yararına kullanılmasını ihlal ettiğini belirten odalar, “Askeri alanlar ranta kurban edilemez!” ifadesini kullandı. Açıklamada, askeri alanların kamusal kullanımlar dışında bir amaca tahsis edilmesinin mevzuat gereği mümkün olmadığı vurgulandı.

15 Temmuz sonrasında askeri alanların yapılaşmaya açılmasının endişe verici olduğunu belirten odalar, “1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Plan Notları`nın 7.6.2. maddesine göre askeri alanların dönüştürülmesi durumunda kamusal kullanımlara ayrılması gerekmektedir,” ifadelerini kullandı.

Kent geleceği için dayanışma çağrısı

İzmir Ticaret Odası tarafından 2 milyar 732 milyon 500 bin TL talep edilen 691 bin 975 metrekarelik alanda üyelere yönelik sosyal alanların yer almasının planlandığına dikkat çekilen açıklamada, “Yarınlara mirasımız betona bürünmüş kent distopyaları değil; planlı, sağlıklı, adil ve afetlere karşı dirençli kentler olmalıdır,” denildi.

TMMOB, İzmir halkını ve sorumluluk sahibi tüm kurumları, askeri alanların kamusal alanlar olarak kalması için dayanışmaya davet etti.