Ülkemiz mevzuatlarına göre bu işletmeler umuma açık eğlence yerleri olarak kabul ediliyor ve yerel yönetimler tarafından ruhsatlandırılıyor. Ancak lunaparklarda kullanılan oyuncaklar yüksek risk taşıyor ve bunların güvenliğiyle ilgili net yönetmelikler bulunmuyor. Bu durum, can güvenliğini işletmelerin inisiyatifine bırakıyor.

Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu lunaparkların daha güvenli hale getirilmesi için şu önerilerde bulundu:

1. Lunaparklarda kullanılmak üzere üretilen oyuncakların üretimine ilişkin ve lunaparkların kurulum ve işletimine ilişkin yönetmelikler bir an önce yayımlanmalıdır.

2. Üretimlerin zorunlu standartlara uygun, projelere dayalı ve mühendisler denetiminde, vasıflı teknik elemanlar tarafından gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır.

3. Lunaparkların kurulumu ve işletilmesi sırasında yapılacak kontrol, test ve bakımların süreleri tanımlanmalı, kontrol, test ve bakımların mühendislerin sorumluluğunda yapılması sağlanmalıdır.

4.Bu tür tesislerin işletilmesinde çalışacak elemanların her türlü eğitimi almış, vasıflı elemanlar olması sağlanmalıdır.

5. Bu tür tesisler ruhsat aşamasında ve en az yılda bir kez olmak üzere ilgili Meslek Odaları tarafından periyodik kontrole tâbi tutulmalıdır.