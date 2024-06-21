İzmir'in Torbalı ilçesindeki Karakızlar Mahallesi'nde, saat 15.37'de başlayan yangın, hızla büyüyerek ormanlık alanda yayıldı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına anında müdahale etmek için 2 helikopter, 10 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 2 dozer ile bölgeye sevk edildi. Alevlerin kontrol altına alınması için ekipler, hem havadan hem de karadan yoğun çaba sarf ediyor.

Yangın, çevredeki doğal ve yerleşim alanlarına zarar vermeden önce söndürülmesi hedefleniyor. Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek ve etkilenen bölgelerdeki vatandaşların güvenliğini sağlamak için koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.