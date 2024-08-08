İzmir'in Torbalı ilçesinde meydana gelen ve 5 kişinin hayatını kaybetmesine, 63 kişinin ise yaralanmasına yol açan patlamanın detayları netleşti. Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, patlamaya ilişkin itfaiye ve jandarma raporları savcılık dosyasına eklendi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan rapora göre, patlama, zemin katında sanayi tipi LPG tüplerinin bulunduğu dört katlı betonarme bir binada gerçekleşti. Olay yerinde alevli ve dumanlı bir yangının görüldüğü belirtilen raporda, "İşletmenin kapalı olduğu dönemde, içerideki üç sanayi tipi LPG tüpü ve bir piknik tüpü tespit edildi. LPG'nin sızarak dükkan içinde birikmesi ve ısı kaynağı ile temas etmesi sonucu patlama meydana geldiği kanaatine varılmıştır" denildi.

Yangının söndürülmesinin ardından yapılan hasar tespit çalışmalarına göre, caddedeki 71 daire ve 12 dükkan hafif hasar görürken, 50 daire ve 10 dükkan ağır hasar aldı. Ayrıca, park halindeki 10 araç da zarar gördü.

Jandarma tutanağında olayın detayları verildi

Jandarma tarafından hazırlanan tutanakta, patlamanın yaşandığı dükkanın olay günü faaliyette bulunmadığı, tüp değişiminin bir gün önce yapıldığı ve patlama sonrası itfaiye ekiplerinin dükkan içinde ocağın açık olduğunu tespit ettiği belirtildi. Tutanakta ayrıca, olay yerindeki hediyelik eşya dükkanı ve marketin duvarlarının patlamanın etkisiyle yıkıldığı, büyük bir moloz yığınının oluştuğu ifade edildi.

Bina sahiplerinin avukatı Mehmet Sarıkaya, patlamanın sebebi konusunda bilirkişi raporunun hazırlanacağını duyurdu. Sarıkaya, "Müvekkillerim binalarındaki hasar nedeniyle evlerinde oturamıyorlar. Zararlarının bir an önce giderilmesi için bilirkişi raporunu ve iddianamenin hazırlanmasını bekliyoruz" dedi.