Torbalı’nın Arslanlar Mahallesi'nde üretilen ve 2022 yılında İzmir’in otuz beşinci coğrafi işaret tescilini alan Arslanlar Biberi, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin tarafından ziyaret edildi.İZMİR (İGFA) - Yaklaşık 120 yıllık bir geçmişe sahip olan Arslanlar Biberi, yerel halk arasında “yörük biberi” olarak da bilinir. Her yıl bir önceki senenin ilk hasadından alınan tohumların ekilmesiyle yetiştirilen bu biber, kendine özgü acılığı ve aromasıyla öne çıkıyor. Son yıllarda gastronomi dünyasında dikkat çeken Arslanlar Biberi, hem yerel hem de ulusal düzeyde büyük ilgi görüyor.

Ziyaret sırasında, İl Müdürü Mustafa Şahin, 4 dekar alanda Arslanlar Biberi yetiştiren Fuat Sunar’ın tarlasını inceleyerek üretim süreci hakkında bilgi aldı. Şahin, coğrafi işaret tescili almış bu özel ürünün önemine değinerek, "Arslanlar Biberi gibi yerel ürünlerimizin korunması ve tanıtılması, bölge tarımının ve ekonomisinin gelişmesi açısından büyük önem taşıyor. Bu tür projelerle hem tarımsal üretimi artırmayı hem de ürünlerin ulusal ve uluslararası pazarlarda yer almasını hedefliyoruz" dedi.

GELECEĞE UMUT VEREN ÜRÜN

Arslanlar Biberi üreticisi Fuat Sunar, biberine gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bu biberin üretimi, dedelerimizden kalma bir gelenek. İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerimizin desteğiyle hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlara ulaşarak daha geniş bir kitleye tanıtabiliyoruz. Desteklerinden dolayı tüm yetkililere teşekkür ediyorum” diye konuştu.