İzmir'in Torbalı ilçesinde dün öğle saatlerinde meydana gelen sanayi tüpü patlaması, büyük bir felakete yol açtı. Patlamada 5 kişi hayatını kaybederken, 63 kişi yaralandı. Patlamanın etkisiyle çevredeki araçlar ve iş yerleri büyük hasar gördü.

Onlarca daire zarar gördü

Patlamanın etkisiyle onlarca daire zarar gördü. Evleri zarar gören vatandaşlar, eşyalarını alamadan evlerinden ayrılmak zorunda kaldı. Evcil hayvanlar ise evlerinde sahiplerini bekliyor. Sıcak hava koşulları nedeniyle sokakta kalan kişiler için bölgede çadırlar kuruldu. Patlamanın etkisiyle bazı binaların camları kırıldı ve bu binalara jandarma eşliğinde temizlik çalışmaları sonrası giriş yapılabildi.

Hasar tespit çalışmaları başladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, zarar tespit çalışmalarına hızla başladı. Evleri ve iş yerleri zarar gören vatandaşlar, hasar tespiti için yetkililere bilgi verdi. Toplanan hasar tespit dilekçeleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na iletilecek. Hasar gören araçlar içinde bakanlık zarar tespit çalışması yürütüyor.

Patlamanın nedeni belli oldu

İlk belirlemelere göre, patlamanın sebebi sanayi tüpünün değiştirilmesi sırasında açığa çıkan sızıntı. Gaz sızıntısının kapalı dükkandaki demir kepenkler nedeniyle basınca yol açtığı ve bu durumun bomba etkisi yarattığı tespit edildi. Olayda yaralananlar hastanelerde tedavi altına alındı. Zarar tespit çalışmaları ise devam ediyor.

Sokak kapalı kalacak

Olayın gerçekleştiği sokağın temizlik ve inceleme çalışmaları nedeniyle Çarşamba gününe kadar kapalı kalacağı açıklandı. Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili detaylı incelemelere devam ediyor.