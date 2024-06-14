Dernek önce Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’yi makamında ziyaret etti. Ömer Eşki’nin halkın içinden biri olduğunu bahseden İzmir Trabzonlular Dernek Başkanı İhsan Çoruhlu “Sayın Başkan içimizden birisi.Dün bizlerle beraberdi, sevdiğimiz güvendiğimiz hemşerimiz arkadaşımızdı ama bugün Bornova halkının oylarını da alarak seçimi kazanarak Bornova Belediye başkanlığını elde etti. Biz de İzmir Trabzonlular Derneği olarak başkanı yönetim olarak ziyarette bulunarak başarılarının devamını diledik“ dedi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki de bu ziyaretten memnuniyetini belirterek “Dün şu karşıda ki binada çalışan biriydim. Bugün burada makamdayım, dün aracım yoktu ama bugün makam aracım var.Ancak ben dün nasıl biri isem bugünde aynı kişi ancak sorumlukları tüm Bornova halkını sorumlukları olarak yaşayan düşünen biriyim. Sabahları kızımı erkenden okula bıraktıktan sonra caddelerde halkımızla birlikte olmayı seviyorum ve onlarla sohbeti seviyorum. Aynı zaman da halkımın sorunlarını birebir dinleyip sorun ve eksiklerimizi yerinde görüp çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bugün ziyaretime gelen kıymetli dostlarım olan Trabzon Dernek Başkanı İhsan Çoruhlu ve yönetiminin bu nazik ziyaretleri beni çok memnun etti “dedi.

İzmir Trabzonlular Derneği daha sonra Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal’ı ziyaret ederek başarılar dilediler.