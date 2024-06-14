İzmir Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı tatili süresince trafik güvenliğini sağlamak için kapsamlı önlemler aldı. Toplam 1579 trafik personeli, motosikletli ve ATV'li polislerle birlikte aktif görev yapacak.

Trafik Tedbirleri

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen 2024 Yılı Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri Genelgesi kapsamında İzmir'de de çeşitli önlemler alındı. Tatil süresince 290 ekip, 77 motosikletli şahin timi ve 16 ATV'li polis, 188 yaya noktasında toplam 1579 trafik personeli aktif görev yapacak.

Denetim ve Kontroller

12-23 Haziran tarihleri arasında özellikle ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının başlıca sebebi olan hız limitlerinin aşılması, hatalı sollama, emniyet şeridinin kullanılması ve araç kullanma süreleri ihlallerine yönelik denetimler yoğunlaştırılacak.

'Yolun Sonu Bayram Olsun' Kampanyası

Sürücülerin ve yolcuların emniyet kemeri kullanma oranını artırmak amacıyla 'Yolun Sonu Bayram Olsun' mottosuyla hazırlanan afişler dağıtıldı. Helikopter ve dron destekli hava denetimleri tatil boyunca devam edecek.

Özel Önlemler

Bayramın 1. günü halkın yoğun olarak bulunduğu AVM'ler, mezarlıklar, camiler ve kurban satış ve kesim yerlerinde trafik tedbirleri artırılacak. Motosiklet kullanıcılarına koruma başlığı ve gözlüğü kullanmanın önemi vurgulanarak denetimler yapılacak.

Şehirlerarası Otobüs Denetimleri

Terminal ve ara istasyonlarda görev yapan personel takviye edilecek, otobüslerin takografları ve giriş-çıkış kontrolleri sıkılaştırılacak.

Yüksek Güvenlik Önlemleri

Emniyet kemeri kullanımı, otoyol ve devlet karayollarında dinlenme tesisleri ve akaryakıt istasyonları kenarlarında duraklama ve park etme ihlalleri önlenecek. Ağır tonajlı taşıtlar ve traktörlerin mevzuata uygunluğu kontrol edilecek.

Sürücü Bilgilendirme

Sürücüler hız yapmamaları, araçta emniyet kemeri takmaları, cep telefonuyla görüşme yapmamaları ve yayalara yol vermeleri konusunda bilgilendirilecek. Ayrıca, kavşaklara yaklaşırken yavaşlamaları ve her 2 saatte 1, 10 dakika mola vermeleri gerektiği hatırlatılacak.