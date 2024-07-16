İzmir Trafik Ekipleri, Altınyol üzerinde, Merkez istikametine doğru Shell Benzinlik karşısında orta şeritte arıza yapan bir araç olduğunu bildirdi. Yaşanan durum üzerine güvenlik önlemleri alındığını, aracın yol dışına çıkarılması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Yol üzerinde trafik yoğunluğunun oluştuğunu bildiren ekipler, "Noktadan geriye doğru trafik yoğunluğu yaşanmakta olup, akım sonu Naldöken Köprü mevkiindedir" detayı ile, sürücülere uyarıda bulundu.

"Sürücülerin dikkatine: Lütfen bu güzergahı kullanacak olanların trafik durumunu göz önünde bulundurmaları ve gerekirse alternatif rotaları tercih etmeleri önem arz etmektedir. Trafik ekiplerinin yönlendirmelerine uymaları ve dikkatli bir şekilde seyir etmeleri önemle rica olunur."