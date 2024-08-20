İzmir genelinde gerçekleştirilen 12-18 Ağustos tarihli trafik denetimlerinde, 20 bin 673 sürücüye çeşitli trafik ihlallerinden dolayı idari para cezası kesildi. Denetimler, trafikteki güvenlik önlemlerini artırmayı hedeflerken, geniş kapsamlı kontrollerde binlerce sürücünün kurallara uymadığı tespit edildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nün koordinesinde, 12-18 Ağustos tarihleri arasında trafik kurallarına yönelik kapsamlı bir denetim kampanyası yürütüldü. Trafikteki güvenlik standartlarını yükseltmeyi amaçlayan bu denetimlerde, sürücüler tarafından yapılan ihlaller dikkat çekici boyutlara ulaştı.

Denetimlerin sonuçlarına göre:

2 bin 331 motosiklet sürücüsü kask kullanmadığı için,

motosiklet sürücüsü kask kullanmadığı için, 513 sürücü alkollü araç kullandığı için,

sürücü alkollü araç kullandığı için, 5 bin 752 sürücü hız limitini aştığı için,

sürücü hız limitini aştığı için, 2 bin 468 sürücü emniyet kemeri takmadığı için,

sürücü emniyet kemeri takmadığı için, 659 sürücü kırmızı ışık ihlali yaptığı için,

sürücü kırmızı ışık ihlali yaptığı için, 967 sürücü seyir halindeyken cep telefonu kullandığı için,

sürücü seyir halindeyken cep telefonu kullandığı için, 7 bin 983 sürücü ise çeşitli diğer ihlallerden dolayı ceza aldı.

Toplamda 20 bin 673 trafik cezası tutanağının düzenlendiği bu yoğun denetim süreci, İzmir trafiğinde güvenliğin sağlanması açısından önemli bir adım olarak görülüyor.