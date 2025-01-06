İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nün 30 Aralık 2024 ile 5 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği trafik denetimlerinin sonuçları açıklandı. Yılbaşı tatili süresince yapılan denetimlerde, toplam 25,568 trafik cezası kesildi.

En çok ceza hız ihlallerine

Denetimlerde, en çok ceza kesilen ihlallerden biri 6,003 adet ile hız ihlali oldu. Emniyet kemeri takmayan 3,674 sürücüye ceza yazılırken, kırmızı ışık ihlali yapan 1,244 sürücü tespit edildi.

Alkol kontrollerinde ise 1,002 sürücü alkollü araç kullanırken yakalandı. Ayrıca, seyir halinde cep telefonu kullanımı nedeniyle 1,181 sürücü ceza aldı. Koruma başlığı kullanmamaktan dolayı 1,571 kişiye işlem yapıldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü denetimlere devam ediyor

Diğer maddelerden dolayı 10,893 sürücüye ceza uygulanırken, bu sonuçlar İzmir'deki trafik disiplininin artırılması için yapılan denetimlerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliğinin artırılması ve kazaların önlenmesi amacıyla denetimlerin devam edeceğini bildirdi. Vatandaşların kurallara uyması, hem kendi güvenlikleri hem de diğer sürücülerin güvenliği açısından büyük önem taşıyor.