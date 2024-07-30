İzmir Trafik Birimleri, 22-28 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirdiği yoğun denetimlerin sonuçlarını açıkladı. Bu süreçte şehir genelinde yapılan denetimlerde toplamda 22 bin 230 trafik idari para cezası tutanağı düzenlendiği bildirildi.

İzmir Trafik Birimleri yaptıkları trafik denetim sonuçlarında, 2 bin 622 sürücüye kask kullanmamaktan ceza verildiğini açıkladı.

616 sürücü ise alkollü araç kullanmaktan ehliyetini kaybederken 2 bin 744 sürücüye emniyet kemerini takmamaktan ceza verildi.

Sürücülerden bin 64'ü seyir halinde cep telefonu kullanmaktan ceza aldı.

656 sürücü ise kırmızı ışık ihlali ile denetime takıldı.

5 bin 797 sürüye ise hız ihlalinden ceza verildi.

8 bin 731 sürücü ise diğer maddelerden 22 bin 230 adet trafik idari para cezası karar tutanağı aldı.