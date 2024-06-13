İzmir'de hava sıcaklığının 42 dereceyi bulduğu günlerde, toplu taşıma araçlarındaki klimaların çalışmaması İzmirli vatandaşları isyan ettirdi. Özellikle sıcaklığın en çok hissedildiği öğle saatlerinde tramvayda yaşanan bu sorun, vatandaşların tepkisini çekti.

"Klimalar çalışmıyor, sakın binmeyin!"

Öğle saatlerinde tramvaya binmeye çalışan vatandaşlar, içeride klimaların çalışmadığını fark edince şok oldu. Bu durumu fark eden bazı duyarlı vatandaşlar, tramvaya binmek isteyen diğer yolcuları "Klimalar çalışmıyor, içerisi çok sıcak, sakın binmeyin" diyerek uyardı. Ancak, bu uyarılar bile bazı vatandaşların tramvaydan kaçınmasına yeterli olmadı.

Tepkiler çığ gibi büyüdü

Klimaların çalışmaması nedeniyle tramvay içinde adeta bir sıcak hava dalgası yaşandı. Vatandaşlar, bu duruma tepki gösterdi. İşte bazı vatandaşların tepkileri:

"Bu ne ya, klimalar niye çalışmıyor? Böyle bir sıcaklıkta nasıl dayanacağız?"

"Çok sıcak, şimdi bayılacağım!"

Sıcak hava nedeniyle fenalık geçiren ve daha fazla yolculuk yapamayan birçok yolcu, çareyi tramvaydan inmekte buldu. Yolcular yetkililerden acil çözüm beklediklerini dile getirdi.

İzmir halkı, toplu taşıma araçlarındaki klima sorununa acil çözüm bulunmasını talep ediyor. Yetkililere seslenen vatandaşlar, yaz aylarının kavurucu sıcaklarında bu tür aksaklıkların yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını istiyor.