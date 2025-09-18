İzmir, 2025 yılının ilk 8 ayında 1 milyon 390 bin 484 yabancı ziyaretçi ağırlayarak son 3 yılın en yüksek turizm performansına ulaştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %17,71 arttı.

Ziyaretçi sayısında üç yıllık zirve

Ağustos ayında İzmir’i ziyaret eden yabancı turist sayısı geçen yılın aynı ayına göre %17,71 artarak 311 bin 95 oldu. Bu artışla birlikte kent, turizmde pandemi sonrası toparlanmanın ötesine geçerek yeni bir ivme yakaladı.

Almanlar ilk sırada

2025’in ilk 8 ayında İzmir’e en çok ziyaretçi gönderen ülke Almanya oldu. Kent, 501 bin 12 Alman turisti ağırladı.

Almanya: 501.012

İngiltere: 159.287

Hollanda: 85.644

Polonya: 76.287

Fransa: 58.928

Belçika: 44.648

Azerbaycan: 35.725

Almanya, İngiltere ve Hollanda’dan güçlü artış

Almanya’dan gelen ziyaretçi sayısı, 2024 yılının aynı dönemine göre %45,5 artarak 345 bin 414’ten 501 bin 12’ye yükseldi. İngiltere’den gelen ziyaretçi sayısı ise %6,4 artışla 159 bin 287 oldu. Hollanda’dan İzmir’e gelen turist sayısı da %25,33 yükselerek 85 bin 644’e çıktı.

Hava yolu önde, deniz yolu artışta

Ziyaretçilerin büyük bölümü kente hava yoluyla giriş yaptı.

İlk 8 ayda hava yoluyla gelen yabancı sayısı: 1.278.262 Efes Selçuk’ta “Başka bir siyaset okulu” gençlerle buluşuyor İçeriği Görüntüle

Ağustos ayında hava yoluyla gelen yabancı sayısı: 294.780

Deniz yoluyla giriş yapan yabancı ziyaretçi sayısı ise yılın ilk 8 ayında 112.222, sadece ağustos ayında ise 16.315 olarak kaydedildi.