İzmir, 2025 yılının ilk 8 ayında 1 milyon 390 bin 484 yabancı ziyaretçi ağırlayarak son 3 yılın en yüksek turizm performansına ulaştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %17,71 arttı.
Ziyaretçi sayısında üç yıllık zirve
Ağustos ayında İzmir’i ziyaret eden yabancı turist sayısı geçen yılın aynı ayına göre %17,71 artarak 311 bin 95 oldu. Bu artışla birlikte kent, turizmde pandemi sonrası toparlanmanın ötesine geçerek yeni bir ivme yakaladı.
Almanlar ilk sırada
2025’in ilk 8 ayında İzmir’e en çok ziyaretçi gönderen ülke Almanya oldu. Kent, 501 bin 12 Alman turisti ağırladı.
-
Almanya: 501.012
-
İngiltere: 159.287
-
Hollanda: 85.644
-
Polonya: 76.287
-
Fransa: 58.928
-
Belçika: 44.648
-
Azerbaycan: 35.725
Almanya, İngiltere ve Hollanda’dan güçlü artış
Almanya’dan gelen ziyaretçi sayısı, 2024 yılının aynı dönemine göre %45,5 artarak 345 bin 414’ten 501 bin 12’ye yükseldi. İngiltere’den gelen ziyaretçi sayısı ise %6,4 artışla 159 bin 287 oldu. Hollanda’dan İzmir’e gelen turist sayısı da %25,33 yükselerek 85 bin 644’e çıktı.
Hava yolu önde, deniz yolu artışta
Ziyaretçilerin büyük bölümü kente hava yoluyla giriş yaptı.
-
İlk 8 ayda hava yoluyla gelen yabancı sayısı: 1.278.262
-
Ağustos ayında hava yoluyla gelen yabancı sayısı: 294.780
Deniz yoluyla giriş yapan yabancı ziyaretçi sayısı ise yılın ilk 8 ayında 112.222, sadece ağustos ayında ise 16.315 olarak kaydedildi.