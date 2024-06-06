Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) seçimleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlık koltuğuna getirilmesiyle sonuçlandı. Seçimde dikkat çeken bir diğer isim ise Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu oldu. Başkan Mutlu, Kentsel Hareketlilik ve Ulaşım Komisyonu Üyeliği görevine seçilerek önemli bir göreve atandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, rakibinin oyunu ikiye katlayarak 515 oy alarak TBB başkanı seçilirken, Komisyon üyeliklerinin de belirlendiği toplantıda Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Kentsel Hareketlilik ve Ulaşım Komisyonu Üyeliği'ne layık görüldü.

Başkan Mutlu, seçilmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Belediyeler Birliği Genel Kurulu’nda partimizin adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için bir aradaydık. Seçim sonucunda TBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu ve yönetimini kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Yeni dönemde TBB Kentsel Hareketlilik ve Ulaşım Komisyonu üyesi olarak görev alacak olmanın gururunu yaşıyorum. Sosyal belediyeciliğin meşalesini daha da ileriye taşıyacağımız yeni dönem ülkemize ve tüm belediyelerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.