Osmanlı padişahlarının kadir gecesi namaz kılmak için camiye gidiş gelişlerinde yapılan törene “kadir alayı” denirmiş.

Padişahlar, gittikleri bu camilerde cemaatle beraber yatsı ve teravih namazı kılarlarmış. Kadir alayı sırasında Babüssaade’den Ayasofya Camii’ne kadar olan yolun iki tarafı çeşitli kandiller fanuslar ve meşalelerle aydınlatılırmış. Padişah geçerken saray ağaları hep bir ağızdan “Mağrur olma padişahım senden büyük Allah var” diye seslenirlermiş. Bunun amacı, padişahın nefsine yenik düşüp mağrur olmasını önlemekmiş.

Bir uyarı yani.

Şükür günümüzde padişahlık yok ama ben de yeni yılın ilk gününde kendini vazgeçilmez, her şeyi en iyi bilen birilerini İzmir üzerinden uyarayım istedim.

Üzerine alan alır, almayana zaten sözüm yok. Ben İzmir’i ve İzmir siyasetçilerini yazdım, siz bunu Türkiye ve genel siyasi liderlere de uyarlayabilirsiniz.

İzmir'de seçmenlerin parti tuttukları söylenir, külliyen yalandır.

İzmir seçmeni parti tutmaz.

Öyle bir partinin peşine takılıp gitmez.

Bugün, "İzmir CHP'nin kalesi" diyorlar ya, "Babadan CHP'liyim" diyenler, İzmir'de rahmetli Süha Baykal CHP adayı olarak girdiği seçimde, DYP'li Burhan Özfatura ve SHP'li Yüksel Çakmur'un ardından üçüncü olurken hangi partiye oy vermişlerdi.

Hani nerede kale?

Rahmetli Turgut Özal'ın, Burhan Özfatura ile İzmir'de zirveye taşıdığı ANAP'lıları İzmir'de gören var mı?

“Demirel”in fötr şapkasını kapmak için yarışanlar nereye gitti.

Özfatura, Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanırken DYP adayı değil miydi. Aynı Özfatura aynı partiyle seçim kaybetmedi mi?

İzmir'in en önemli siyasetçisi Yüksel Çakmur'u, DSP adayı olarak yenen rahmetli Ahmet Piriştina'nın DSP'si ne halde.

Dağlara taşlara "Karaoğlan" yazanlar okuma yazmayı mı unuttular.

Bugün "AK Partiliyim" diyenler 25 yıl önce hangi partidendi...

Bana kimse "İzmir parti seçiyor" demesin.

Kentin siyasi tarihine şöyle bir bakıldığında bunun doğru olmadığı hemen görülüyor.

İzmir'de seçim kazanmak için parti değil samimi adam lazım.

Eğer İzmirli inanırsa, güvenirse partisine bakmaz.

İnatlaşmayacaksın İzmirliyle.

Bir şey empoze etmeye çalışmayacaksın İzmirliye.

Kordon'da birasına,

Balkonda rakısına karışmayacaksın.

Hizmete bakmaz bile.

Yol bozukmuş,

Kaldırım yüksekmiş,

Otopark bulamıyormuş,

Başlayan işler, verilen tarihte bitmiyormuş

Her yağmurda su basıyormuş

Umurunda bile olmaz.

Ama güvenini yitirirse

Samimi olmadığını hissederse

Bir anda siler geçer İzmirli.



GÜNÜN SORUSU

Demokrat Parti, ANAP, DYP, SHP, DSP şimdi neredeler?