İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı için toplu ulaşım planlamalarını titizlikle yürüttü. ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, Metro ve Tramvay işletmeleri, İZTAŞIT araçları ile Büyükşehir-TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN, bayram boyunca ücretsiz hizmet sunacak.

ESHOT Otobüsleri Kabristanlara Özel Seferler Yapacak

ESHOT otobüsleri, arife gününden itibaren kabristanlara özel seferler düzenleyecek. Bayramın ilk üç gününde ise kent genelindeki tüm kabristanlara ek seferler yapılacak.

Otobüs Seferleri ve Takviyeler

ESHOT, İZULAŞ ve İZTAŞIT araçları, bayram günlerinde takviye edilmiş Pazar günü çalışma programıyla hizmet verecek. Kamu personelinin idari izinli sayılacağı günlerde ise takviye edilmiş Cumartesi günü çalışma programı uygulanacak.

Metro ve Tramvay Seferleri

İzmir Metrosu’nda seferler, bayram boyunca 06.00-00.20 saatleri arasında 7,5 dakikada bir gerçekleştirilecek. Konak, Karşıyaka ve Çiğli tramvay hatları da günün yoğun saatlerinde sefer sıklıklarını artıracak.

İZDENİZ Seferleri ve Yaz Programları

İZDENİZ’de Arife günü ve bayram tatili boyunca hafta sonu tarifesi uygulanacak. Yolcu yoğunluğuna göre ek seferler hızla devreye alınacak. Urla, Foça ve Mordoğan’a yapılan Yaz Seferleri, bayramın ikinci gününden itibaren düzenlenecek.

Midilli Gemi Seferleri

Alsancak Limanı çıkışlı Midilli seferleri de Kurban Bayramı’na özel olarak düzenlenecek.

Tüm ulaşım modlarında ayrıntılı hat, güzergâh ve sefer saat bilgilerine; ESHOT Mobil, eshot.gov.tr, izmirmetro.com.tr, tramizmir.com, izdeniz.com.tr ve izban.com.tr adreslerinin yanı sıra kurum ve kuruluşların resmi sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir.