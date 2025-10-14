İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenecek İzmir Uluslararası Edebiyat Festivali, 17-19 Ekim tarihleri arasında Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinden önemli yazar ve şairleri bir araya getirecek. Festival, kentin çeşitli noktalarında üç gün boyunca panellerden şiir dinletilerine kadar pek çok etkinliğe ev sahipliği yapacak.



“Edebiyat Yolculuktur” temasıyla başlıyor

Bu yıl “Edebiyat Yolculuktur” temasıyla düzenlenen İzmir Uluslararası Edebiyat Festivali’nin direktörlüğünü şair Haydar Ergülen üstleniyor. Festivalin onur konuğu ise yazar Ayfer Tunç olacak. 17 Ekim’de Kültürpark’ta, İZKİTAPFEST-6. İzmir Kitap Fuarı ile eş zamanlı olarak başlayacak festivalde, lise öğrencilerine yönelik “Yolculuk” temalı edebiyat yarışmasının ödülleri de sahiplerini bulacak. Açılışta Ayfer Tunç ile özel bir söyleşi gerçekleştirilecek.

Yerli ve yabancı konuklar bir arada

İzmir Uluslararası Edebiyat Festivali’ne Türkiye’den Murat Gülsoy, Tuna Kiremitçi, Asuman Susam, Duygu Kankaytsın, Gülce Başer ve Cengiz Bozkurt gibi isimlerin yanı sıra; Fransa’dan Eric Sorner, Bulgaristan’dan Anton Baev, Yunanistan’dan Dinos Soitis, Mısır’dan Ahmad Zakaria ve İtalya’dan Alex Ezra Fornari gibi yabancı konuklar da katılacak. Akademisyenler Prof. Dr. Ersin Döğer, Prof. Dr. Semih Çelenk ve Prof. Dr. Yusuf Alper de söyleşileriyle okurlarla buluşacak.

Etkinlikler kent geneline yayılacak

Festival yalnızca Kültürpark’la sınırlı kalmayacak. Urla Belediyesi Kent Tarihi ve Arşivi Salonu, Güzelbahçe Belediyesi Kültür Merkezi ve Bornova Belediyesi Nevzat Kavalar Kültür Merkezi gibi çeşitli mekanlarda paneller, söyleşiler ve atölyeler düzenlenecek. Böylece festival, İzmir’in farklı bölgelerinde edebiyatseverlerle buluşacak.