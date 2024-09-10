11-17 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan İzmir Uluslararası Kısa Film Festivali için başvurular tamamlandı. 110 ülkeden 4225 film, Altın Kedi Ödülleri için yarışacak.

İzmir Kısa Film Festivali’nin çeyrek asrı

İzmir Uluslararası Kısa Film Festivali, bu yıl 25. kez sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Festival, 110 farklı ülkeden başvuruda bulunan 4225 filmi ağırlayarak yine Altın Kedi Ödülleri ile sinema dünyasına katkı sağlayacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sinema Genel Müdürlüğü ve birçok kurumun desteğiyle gerçekleştirilen festival, İzmir’in en köklü sinema etkinliklerinden biri olarak dikkat çekiyor.

İzmir Film Lab ile genç sinemacılara fırsat

Bu yıl İzmir Kısa Film Festivali kapsamında dördüncü kez düzenlenecek olan İzmir Film Lab, ulusal ve İzmir projeleri için ayrı değerlendirmeler sunacak. Kurmaca kategorisindeki projeler, profesyonel eğitimler ile desteklenerek genç sinemacılara önemli katkılar sağlayacak. Ayrıca sürdürülebilir film üretimi üzerine de çalışmalar yürütülen etkinlik, yeşil film üretimi konusunda farkındalık yaratmaya devam edecek. İzmir Film Lab için son başvuru tarihi 27 Eylül 2024 olarak belirlendi.

İzmir Kısa Film Festivali’nin uluslararası başarıları

Akademi Ödülleri’ne uygun kriterlerle değerlendirdiği filmleriyle dikkat çeken İzmir Kısa Film Festivali, Oscar’a başvuru yapabilen filmler arasında yer alıyor. Bu yıl uluslararası alanda daha geniş iş birliklerine imza atan festival, Oberhausen (Almanya) ve In The Palace (Bulgaristan) festivallerinde Türkiye’den kısa filmlerin tanıtımına da katkı sağladı.