Sayıştay’ın İzmir’deki üniversitelerle ilgili denetim raporları, kentteki yükseköğretim kurumlarının akademik personel ihtiyacını gözler önüne serdi. Rapora göre, İzmir’deki üniversitelerde toplam 4 bin 708 boş akademik kadro bulunuyor. Bu boşluk, profesörden araştırma görevlisine kadar birçok pozisyonda ciddi bir eksikliğe işaret ediyor.

Üniversitelerde Kadro Dağılımı ve Boş Kontenjanlar

Raporda, İzmir Demokrasi Üniversitesi’nden Dokuz Eylül Üniversitesi’ne kadar altı devlet üniversitesinin detayları paylaşıldı. İzmir Demokrasi Üniversitesi’nde toplam 1.004 boş kadro bulunurken, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nde 621, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde 269, Ege Üniversitesi’nde 1.146, Dokuz Eylül Üniversitesi’nde 1.176 ve İzmir Bakırçay Üniversitesi’nde 492 boş kadro tespit edildi.

İzmir Demokrasi Üniversitesi

Üniversitede 250 profesör kontenjanından sadece 52’si dolu. Doçent kadrosunda 225 kontenjandan 67 kişi görev yapıyor. Doktor öğretim üyesi kadrosu 315 iken 167 kişi çalışıyor. Öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarında da ciddi eksiklikler göze çarpıyor; 115 kişilik öğretim görevlisi kadrosunda 51 kişi, 500 kişilik araştırma görevlisi kadrosunda ise yalnızca 64 kişi görev yapıyor.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

315 profesör kontenjanının 248’i dolu, 303 doçent kadrosundan 245’i aktif. Doktor öğretim üyesi kadrosunda 161, öğretim görevlisi kadrosunda 54, araştırma görevlisi kadrosunda ise 281 boşluk bulunuyor.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

149 profesör kontenjanından 115 kişi görev yaparken, 140 doçent kadrosundan 49 kişi bulunuyor. Doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarında da sırasıyla 95, 38 ve 38 boş kontenjan mevcut.

Ege Üniversitesi

Ege Üniversitesi’nde profesör kadrosunda 218, doçent kadrosunda 217, doktor öğretim üyesi kadrosunda 161, öğretim görevlisi kadrosunda 157 ve araştırma görevlisi kadrosunda 393 boş kontenjan yer alıyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi

Üniversitede profesör kadrosunda 230, doçent kadrosunda 246, doktor öğretim üyesi kadrosunda 343, öğretim görevlisi kadrosunda 363 ve araştırma görevlisi kadrosunda 594 boş kontenjan bulunuyor.

İzmir Bakırçay Üniversitesi

150 profesör kontenjanının 69’u dolu, 150 doçent kadrosundan 81’i aktif. Doktor öğretim üyesi kadrosunda 111, öğretim görevlisi kadrosunda 20 ve araştırma görevlisi kadrosunda 211 boşluk var.

Sayıştay raporları, İzmir’deki üniversitelerin akademik personel ihtiyacının ciddi boyutlarda olduğunu ortaya koyuyor. Özellikle araştırma ve öğretim görevlisi kadrolarında yaşanan boşluklar, üniversitelerin eğitim ve araştırma faaliyetlerini doğrudan etkileyebilir.