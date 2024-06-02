İzmir Klasik Otomobilciler Derneği ve Urla Belediyesi'nin işbirliğiyle organize edilen bu etkinlik, 1936'dan 1970'li yıllara kadar uzanan birçok klasik aracı ve otomobil tutkunlarını bir araya getirdi. Urla Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen şölene, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yaklaşık 150 kişi, birbirinden değerli klasik otomobilleriyle katılım sağladı.

Tarihi Araçlar ve Anılar Meydanda Buluştu

Şölen kapsamında, sergilenen araçlar arasında özellikle Barış Manço'nun kullandığı 1963 model Cadillac ve Zeki Müren'in bir dönem sahip olduğu iddia edilen 1955 model Chevrolet marka otomobiller büyük ilgi gördü. Bu özel araçlar, şölene katılan otomobil severler ve meraklı ziyaretçiler için nostaljik anılarla dolu bir atmosfer yarattı. Vatandaşlar, meydanda sergilenen otomobilleri yakından inceleyerek, araç sahiplerinden detaylı bilgiler aldı.

İzmir Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Engin Turşak'tan Açıklamalar

Dernek Başkanı Engin Turşak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, derneğin kuruluşundan bu yana düzenledikleri şölene yalnızca pandemi nedeniyle ara verdiklerini belirtti. Şölene İzmir dışından da beş farklı ilden katılım olduğunu aktaran Turşak, "Katılımcılar, 10'ar, 20'şer araçlık gruplar halinde geldiler. İzmir içinden ve ilçelerinden de büyük bir ilgi var. Bu yıl etkinliği Urla'da yapmaya karar verdik ve yaklaşık 150 klasik otomobil burada sergileniyor. En eski model 1936 yılına ait, 1970'li yıllara kadar uzanan araçlar mevcut" dedi.

Klasik otomobillerin heybetli yapıları ve büyük motorları nedeniyle sevildiğini belirten Turşak, "Bu araçlar, motor sesleriyle bile insanları büyülüyor. Amacımız, bu sevgiyi yeni nesillere aktarmak" ifadelerini kullandı.

Barış Manço'nun Cadillac'ı: Bir Tutkunun Hikayesi

Barış Manço'nun bir dönem kullandığı Cadillac ile şölene katılan Murat Demirel, klasik otomobil tutkusunu ve bu aracın hikayesini anlattı. Demirel, "Klasik otomobillere olan ilgim çocukluğumdan beri var. Bir arkadaşım, Barış Manço'nun kullandığı aracın satılığa çıkarıldığını haber verdi. Sahibine ulaştım ve aracı satın aldım. Şimdiye kadar üç kez boyattım ve bazı parçalarını orijinal olarak yurt dışından getirttim. Barış Manço, çocukluğumuzun idolüydü. Onun arabasına sahip olmak benim için büyük bir gurur" dedi.

Zeki Müren'in Chevrolet'si: Titizlikle Restore Edilen Bir Tarih

Şölende 1955 model Chevrolet marka otomobiliyle dikkat çeken Malik Çoban ise bu aracın Zeki Müren tarafından 1962 yılında Türkiye'ye getirildiğini iddia etti. Çoban, "Otomobili 2020 yılında satın aldım ve büyük bir titizlikle restore ettim. Her detayına, en ufak parçalarına kadar özen gösteriyorum. Bu otomobili neredeyse sıfırdan topladık diyebilirim" diye konuştu.

Şölen Yarın Sona Eriyor

12. Klasik Otomobil Şöleni, yarın sona erecek. Şölene katılanlar ve ziyaretçiler, tarihi araçların güzelliklerini ve hikayelerini keşfetme fırsatı buldu. Klasik otomobil tutkunları, bu özel etkinlik sayesinde geçmişe yolculuk yaparken, yeni nesiller de bu benzersiz araçların büyüsüne kapıldı. Urla Cumhuriyet Meydanı'ndaki şölen, klasik otomobillerin geçmişten bugüne uzanan yolculuğuna tanıklık etmek isteyenler için son fırsatını sunuyor.