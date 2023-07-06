Urla Belediyesinden yapılan açıklamaya göre İzmir Vali Yardımcısı Faik Arıcan, törende yaptığı konuşmada, turizmin ülke ekonomisi için önemine değindi.

Tüm dünyada ülkelerin turizm gelirlerini artırmak için çalışmalar yaptığını vurgulayan Arıcan, şunları kaydetti:

"Ülkemiz iklimi ile doğası, sahilleri ve yaylalarıyla aslında doğal olarak bu pastadan yüksek paylar alabilecek durumda ama bunun yanında da bazı kriterler, etiketler var. Bu etiketlerden birisi de törenini yaptığımız 'mavi bayrak'. Kolay alınmayan 33 kriteri olan uluslararası mahiyette bir etiket bu. Dünyada biz üçüncü sıradayız ancak potansiyelimize baktığımıza birinci olmamak için hiçbir sebep yok. Dünyada üçüncüyüz, ülkemizde de ilimiz üçüncü durumda. Çok değerli sahillerimiz, imkanlarımız var. Bunları rafine edip vatandaşlarımızın hizmetine sunmak için biraz gayret gerekiyor. Alması kolay değil ama önümüzdeki dönemlerde bunu artırmanın çabası içinde olmamız gerekiyor."

Arıcan, mavi bayrak kazanılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

"Urla'nın turizm kenti hüviyetine yakışmayan bir yerdi"

Urla Belediye Başkan Vekili Kaymakam Murtaza Dayanç, Urla'da 2,5 yıldır önemli projelere imza attıklarını vurguladı.

Sahil bandında yaptıkları çalışmalara değinen Dayanç, şöyle devam etti:

"350 metre uzunluğundaki Gelinkaya Halk Plajı, 35-40 yıllık derme çatma barakalarla, ruhsatsız kaçak yapılarla işgal edilmiş, birilerine rant kapısı olmuş, her sene 5-10 milyon lira para kazanan işletmelerin olduğu, halkın denizi göremediği, içeriye giremediği, girerse de çok fahiş fiyatlarla ödemeler yaptığı, aile ortamı olmayan bir yerdi. Urla'nın turizm kenti hüviyetine yakışmayan bir yerdi. Bütün sahillerimizde Çamlıçay'dan Zeytinalanı'na İskele, Çeşmealtı, Özbek ve güney sahillerimizden sit alanlarındaki işgallere kadar 2 yıl gibi kısa bir sürede bütün işgalleri kaldırarak bu alanları nezih bir şekilde düzenledik. Şu anda vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla ve aileleriyle temiz, hijyenik bir ortamda sahillerden faydalanıyor."

Dayanç, Urla'da 2020 yılında yalnızca 1 mavi bayraklı plaj varken son dönemde yaptıkları çalışmalarla bunu 7'ye yükselttiklerini, 2024 yılı hedeflerinin bu sayıyı 10'a yükseltmek olduğunu ifade etti.

Törene Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel, İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş, Urla Cumhuriyet Başsavcısı Ali Armağan Karaca, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Duman, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Adem Aydoğdu ile Türkiye Çevre Eğitim Vakfı İzmir ve Kuzey Ege İlleri Koordinatörü Doğan Karataş da katıldı.