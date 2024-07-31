Yangın, dün saat 16.37'de Yağcılar Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda başladı. İhbar üzerine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 uçak, 12 helikopter, 30 arazöz, 6 su ikmal aracı, 4 dozer ve 5 yer ekibi bölgeye sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ederken, havanın kararmasıyla birlikte yangın alanına 2 gece görüşlü helikopter daha gönderildi.

19 saat süren mücadele sonucunda alevler büyük ölçüde kontrol altına alındı ve ekipler bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor. Yangın nedeniyle 29 karavandan ve 7 evden toplam 135 vatandaş tahliye edildi. Havadan görüntülenen hasar, ormanlık alanın bazı bölümlerinin tamamen siyah külle kaplandığını gösteriyor.

2024 yılının başından bu yana İzmir'de 107, Manisa'da ise 130 olmak üzere toplam 237 yangın meydana geldiği öğrenildi. Yangınlarla mücadelede hava ve yer olmak üzere toplamda 435 araç görev aldı.