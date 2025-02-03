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Polis ekiplerinin güvenlik önlemleri aldığı kazanın ardından, İzmir-Uşak karayolu tek şeritten araç geçişine izin verildi. Sürücünün sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı tır sürücüsünü Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Uşak’ta İzmir-Uşak karayolu üzerinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden kömür yüklü tır devrildi. Kaza sonucunda tırın ve dorsesinin devrilmesiyle kömürler yola saçılırken, sürücü yaralandı.

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