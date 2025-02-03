Uşak’ta İzmir-Uşak karayolu üzerinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden kömür yüklü tır devrildi. Kaza sonucunda tırın ve dorsesinin devrilmesiyle kömürler yola saçılırken, sürücü yaralandı.
Kaza sonrası hızla müdahale edildi
Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı tır sürücüsünü Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Yol tek şeritten açıldı
Polis ekiplerinin güvenlik önlemleri aldığı kazanın ardından, İzmir-Uşak karayolu tek şeritten araç geçişine izin verildi. Sürücünün sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA