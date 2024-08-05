Uşakizade Köşkü: İzmir’in tarih kokan efsanesi

İzmir'in Göztepe semtinde yer alan Uşakizade Köşkü, tarih ve kültürle iç içe bir yolculuğa çıkmak isteyenler için eşsiz bir durak. Bu muhteşem köşk, 1860 yılında Uşakizade Sadık Bey tarafından yaptırılmıştır ve İzmir'in en serin yerinde inşa edilmiştir. Üç katlı yapısıyla göz dolduran köşk, tarihi boyunca birçok önemli olaya ev sahipliği yapmıştır.

Köşkün mimarisi ve özellikleri

Köşkün bodrum katında kiler ve görevli odaları bulunmaktadır. Birinci katta ise iki salon, yemek odası ve mürebbiye odası yer alır. İkinci katta ise dört yatak odası ve iki oturma odası bulunmaktadır. Bu düzen, köşkün zarif ve işlevsel bir yaşam alanı sunduğunu göstermektedir.

Eğitim ve restorasyon süreci

Uşakizade Köşkü, 1951 yılında İzmir Özel Türk Koleji Kurucusu Bahattin Tatış tarafından Latife Hanım'dan kiralanmış ve 1991 yılına kadar eğitim amaçlı kullanılmıştır. 1979 yılında köşk, İzmir Özel Türk Koleji'nin mülkiyetine geçmiştir ve Tatış Ailesi tarafından restorasyon yapılması kararı alınmıştır. 1998 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları, 15 Haziran 2001'de dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in katıldığı törenle tamamlanmış ve köşk ziyarete açılmıştır. Bu restorasyon süreci, köşkün orijinal eşyalarıyla düzenlenmesini ve tarihi dokusunun korunmasını sağlamıştır. 2003 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Esaslı Onarım Ödülü'nü alması, köşkün önemini bir kez daha vurgulamıştır.

Atatürk ve Uşakizade Köşkü

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İzmir’in kurtuluşunun altıncı günü olan 14 Eylül 1922'de ilk kez Uşakizade Köşkü'ne gelmiştir. Atatürk, bu gelişinde 16 gün kalmış ve köşkü “Başkomutanlık Karargâhı” olarak kullanmıştır. Bu dönemde birçok yerli ve yabancı devlet adamı ve gazeteci, Atatürk’ü ziyaret etmiştir.

Annesi Zübeyde Hanım'ın 14 Ocak 1923 tarihinde Karşıyaka'da bulunan çiftlik evinde vefat etmesi üzerine İzmir’e gelen Atatürk, 29 Ocak 1923 tarihinde Latife Hanım’la bu köşkte kıyılan nikah ile evlenmiştir. Bu nikah, günümüz medeni nikâhının öncülüğünü yapmıştır.

Atatürk'ün köşkteki diğer ziyaretleri

Atatürk, Uşakizade Köşkü'nde toplam beş kez konuk olmuştur. Üçüncü kalışında "İktisat Kongresi"nin açılış hazırlığını ve açılış konuşmasını yapmış, dördüncü gelişinde ise yanında iki Bakan konuğu olmuştur. Beşinci ve son gelişi 2 Ocak 1924 - 22 Şubat 1924 tarihleri arasında gerçekleşmiş ve bu dönemde 53 gün boyunca köşkte kalmıştır. Bu ziyaret, Atatürk'ün Cumhurbaşkanı olarak İzmir’e ilk gelişi olması açısından da ayrı bir önem taşımaktadır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, beş kez konuk olduğu Uşakizade Köşkü'nde toplam 91 gün kalmıştır. Uşakizade Köşkü, 14 Eylül 1922 - 29 Ocak 1923 tarihleri arasında “Başkomutanlık Karargâhı” olmasının onurunu günümüzde de yaşatmaktadır. Tarih ve kültür meraklıları için bu köşk, İzmir'de mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerler arasında yer alır. Hem Atatürk'ün hatıralarını yaşatmak hem de İzmir'in köklü geçmişine tanıklık etmek için Uşakizade Köşkü'nü keşfetmek unutulmaz bir deneyim sunacaktır.

Uşakizade Köşkü: Nerede, nasıl ulaşılır ve adres bilgisi

Nerede: Uşakizade Köşkü, İzmir'in Göztepe semtinde yer almaktadır. İzmir’in bu tarihi köşkü, deniz kıyısına yakın bir konumda bulunur ve şehrin merkezi bölgelerine oldukça yakındır.

Nasıl Ulaşılır: Uşakizade Köşkü’ne ulaşmak için çeşitli ulaşım seçenekleri mevcuttur:

Toplu Taşıma: Otobüs: İzmir’in birçok bölgesinden Göztepe’ye otobüs seferleri düzenlenmektedir. Konak veya Alsancak’tan kalkan otobüslerle Göztepe’ye kolayca ulaşabilirsiniz.

İzban: İzban hattını kullanarak Göztepe durağında inebilir ve kısa bir yürüyüşle köşke ulaşabilirsiniz.

Tramvay: Konak'tan kalkan tramvay hattını kullanarak Göztepe durağında inebilir ve köşke yürüyerek ulaşabilirsiniz. Özel Araç: Konak Meydanı’ndan yola çıkıp, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinden Göztepe’ye doğru ilerleyebilirsiniz. Sahil yolundan devam ederek Göztepe’ye ulaştıktan sonra köşke varabilirsiniz. Taksi: İzmir'in her noktasından kolayca taksi ile ulaşım sağlayabilirsiniz. Konak ve Alsancak gibi merkezi noktalardan taksiyle Göztepe’ye kısa sürede ulaşabilirsiniz.

Adres: Uşakizade Köşkü Mithatpaşa Caddesi No:100 Göztepe, İzmir'de yer almaktadır.

Bu tarihi köşkü ziyaret ederek, Atatürk'ün izlerini takip edebilir ve İzmir’in tarihine tanıklık edebilirsiniz.