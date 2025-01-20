İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Tire ilçesinin Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 4 taşınmazı satışa çıkarma kararı aldı. Bu taşınmazların arsa niteliğinde olduğu belirtildi.

Toplamda 203 milyon 864 bin 500 TL olarak belirlenen muhammen bedelle satışa sunulacak olan taşınmazlar, bölgedeki yatırımcılar için önemli fırsatlar sunuyor.

İhale detayları

Söz konusu taşınmazların satışı, 4 Şubat’ta Konak’taki Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nde gerçekleştirilecek. İhaleler, saat 10:00, 11:00, 14:00 ve 15:00’te kapalı teklif usulü ile yapılacak.