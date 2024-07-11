Ülkemizin birlik ve beraberliğine yönelik hain bir darbe girişiminin yıl dönümü olan 15 Temmuz, İzmir'de de çeşitli etkinliklerle anılacak. İzmir Valiliği koordinasyonunda düzenlenecek olan programlar, şehitleri anma ve millî birlik mesajlarını ön plana çıkaracak.

Etkinlikler ve katılımcılar

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban öncülüğünde hazırlanan 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü programı, şehit aileleri, gaziler ve İzmirliler için çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Program kapsamında, şehitlerimizin hatıra ormanına fidan dikiminden, bisiklet sürüş etkinliklerine; camilerde Kur'an tilavetlerinden, fotoğraf sergilerine kadar geniş bir yelpazede etkinlikler düzenlenecek.

Özel etkinlikler ve sergiler

Özellikle, İzmir Valiliği ve Anadolu Ajansı iş birliğinde düzenlenecek fotoğraf sergileri, şehrin farklı noktalarında tarihî anları ve birliğimizi simgeleyen görselleri ziyaretçilerle buluşturacak.

Vali Dr. Süleyman Elban'ın açıklamaları

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, program hakkında yaptığı açıklamada, "Demokrasi şehitlerimiz ve gazilerimizin anısına düzenlediğimiz bu programla, İzmirlileri Konak Atatürk Meydanı'nda bir araya gelmeye davet ediyoruz. Bu günün önemini ve ruhunu en iyi şekilde yansıtacak etkinliklerle, demokrasiye, millî birliğimize ve beraberliğimize olan bağlılığımızı göstereceğiz" dedi.