Kabotaj Bayramı, Türk denizcilik dünyasının önemli günlerinden biri olarak, 1 Temmuz 1926 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen Kabotaj Kanunu'nun yürürlüğe girmesinin 98. yıl dönümünde coşkuyla kutlanacak. Bu özel gün, denizcilik sektörünün Türkiye ekonomisindeki ve kültüründeki önemini vurgulamak amacıyla çeşitli etkinliklerle İzmir'de de kutlanacak.

İzmir Bölge Liman Başkanlığı'nın organizasyonuyla düzenlenecek etkinlikler, deniz sevgisi ve kültürünün yaygınlaştırılması, deniz turizmi, gemi inşa ve tersanecilik, balıkçılık ve deniz taşımacılığı gibi konularda vatandaşları bilinçlendirmeyi hedefliyor. Kutlama programı, 1 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirilecek ve çelenk sunumu, yelken gösterileri, halat çekme yarışması, fotoğraf sergisi, denize çelenk atma töreni gibi etkinlikleri içerecek.

1 TEMMUZ DENİZCİLİK VE KABOTAJ BAYRAMI 98. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI



1 TEMMUZ PAZARTESİ

ÇELENK SUNMA TÖRENİ

Saat: 10.00 Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

Bölge Liman Başkanlığı çelenginin Atatürk Anıtı’na sunulması

Saat: 10.10 İzmir Bölge Liman Başkanı Ünal Hakan Atalan’ın konuşması

Yer: Cumhuriyet Meydanı- Atatürk Anıtı

YELKEN GÖSTERİLERİ

Saat: 10:20

Yer: Cumhuriyet Meydanı- Pasaport Rıhtımı

HALAT ÇEKME YARIŞMASI

Saat: 10.25

Yer: İzmir Bölge Liman Başkanlığı binası önü rekreasyon alanı

FOTOĞRAF SERGİSİ

Saat: 10.30

Yer: İzmir Bölge Liman Başkanlığı Denizci Evi

PROTOKOL DENİZE ÇELENK ATMA TÖRENİ

Saat: 10.50

Yer: Pasaport Rıhtımı

BALIK EKMEK DAĞITIMI

Saat: 12.30

Yer: İzmir Bölge Liman Başkanlığı binası önü rekreasyon alanı

LOKMA DAĞITIMI

Saat: 12.30

Yer: İzmir Bölge Liman Başkanlığı binası önü rekreasyon alanı

DİĞER ETKİNLİKLER

İnciraltı’nda bulunan askeri müze gemilerinin ziyarete açılması

Tarih: 1 Temmuz 2024- 3 Temmuz 2024 (3 gün)

Saat: 10.00-16.00

Yer: İnciraltı

İzmir ve Denizcilik Konulu Fotoğraf Sergisi

Tarih: 1 Temmuz- 7 Temmuz 2024

Yer: İzmir Büyükşehir Belediyesi I. Kordon Sergi Alanı (Gündoğdu Meydanı)

Su Gösterisi

Tarih: 1 Temmuz 2024

Saat: 11.00-11.30

Yer: İzmir Körfezi (Bergama yolcu gemisini takip ederek)