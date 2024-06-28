Kabotaj Bayramı, Türk denizcilik dünyasının önemli günlerinden biri olarak, 1 Temmuz 1926 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen Kabotaj Kanunu'nun yürürlüğe girmesinin 98. yıl dönümünde coşkuyla kutlanacak. Bu özel gün, denizcilik sektörünün Türkiye ekonomisindeki ve kültüründeki önemini vurgulamak amacıyla çeşitli etkinliklerle İzmir'de de kutlanacak.
İzmir Bölge Liman Başkanlığı'nın organizasyonuyla düzenlenecek etkinlikler, deniz sevgisi ve kültürünün yaygınlaştırılması, deniz turizmi, gemi inşa ve tersanecilik, balıkçılık ve deniz taşımacılığı gibi konularda vatandaşları bilinçlendirmeyi hedefliyor. Kutlama programı, 1 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirilecek ve çelenk sunumu, yelken gösterileri, halat çekme yarışması, fotoğraf sergisi, denize çelenk atma töreni gibi etkinlikleri içerecek.
1 TEMMUZ DENİZCİLİK VE KABOTAJ BAYRAMI 98. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI
1 TEMMUZ PAZARTESİ
ÇELENK SUNMA TÖRENİ
Saat: 10.00 Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
Bölge Liman Başkanlığı çelenginin Atatürk Anıtı’na sunulması
Saat: 10.10 İzmir Bölge Liman Başkanı Ünal Hakan Atalan’ın konuşması
Yer: Cumhuriyet Meydanı- Atatürk Anıtı
YELKEN GÖSTERİLERİ
Saat: 10:20
Yer: Cumhuriyet Meydanı- Pasaport Rıhtımı
HALAT ÇEKME YARIŞMASI
Saat: 10.25
Yer: İzmir Bölge Liman Başkanlığı binası önü rekreasyon alanı
FOTOĞRAF SERGİSİ
Saat: 10.30
Yer: İzmir Bölge Liman Başkanlığı Denizci Evi
PROTOKOL DENİZE ÇELENK ATMA TÖRENİ
Saat: 10.50
Yer: Pasaport Rıhtımı
BALIK EKMEK DAĞITIMI
Saat: 12.30
Yer: İzmir Bölge Liman Başkanlığı binası önü rekreasyon alanı
LOKMA DAĞITIMI
Saat: 12.30
Yer: İzmir Bölge Liman Başkanlığı binası önü rekreasyon alanı
DİĞER ETKİNLİKLER
İnciraltı’nda bulunan askeri müze gemilerinin ziyarete açılması
Tarih: 1 Temmuz 2024- 3 Temmuz 2024 (3 gün)
Saat: 10.00-16.00
Yer: İnciraltı
İzmir ve Denizcilik Konulu Fotoğraf Sergisi
Tarih: 1 Temmuz- 7 Temmuz 2024
Yer: İzmir Büyükşehir Belediyesi I. Kordon Sergi Alanı (Gündoğdu Meydanı)
Su Gösterisi
Tarih: 1 Temmuz 2024
Saat: 11.00-11.30
Yer: İzmir Körfezi (Bergama yolcu gemisini takip ederek)