İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Ege Genç İş İnsanları Derneği'ni (EGİAD) ziyaret etti. Bu ziyaret sırasında dernek çalışmaları ve İzmir'in ekonomik kalkınmasına dair önemli değerlendirmeler yapıldı.

İzmir'in ekonomik geleceği için ziyaret

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Ege Genç İş İnsanları Derneği'ni (EGİAD) ziyaret ederek, derneğin faaliyetleri hakkında bilgi aldı. EGİAD Yönetim Kurulu Üyeleri'nin de katıldığı ziyarette, İzmir'in ekonomik kalkınmasına yönelik konular masaya yatırıldı. EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, derneğin genç iş insanlarını bir araya getirerek Ege Bölgesi ve Türkiye için projeler ürettiğini belirtti.

NEET gençler sorunu

Yelkenbiçer, EGİAD'ın son dönemde Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan (NEET) Gençler konusuna odaklandığını vurguladı. "NEET gençler sorununu çok önemsiyoruz. Gençlerin evde oturmaması gerekiyor. Bu gençleri istihdama kazandırmak için akademik zeminde çözümler üreteceğiz" dedi. İzmir'e özgü koşulları değerlendirerek, sorunun çözümüne katkı sağlayacak öneriler geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Girişimcilik ve yatırım ağları

EGİAD'ın girişimcilik ekosisteminde de aktif rol aldığını belirten Yelkenbiçer, "EGİAD Melekleri Yatırım Ağımız ile girişimcilik ekosisteminde uzun yıllardır çalışmalar yapıyoruz. Sayın Valimizin destekleri bizim için çok değerli olacaktır" diye konuştu.

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, EGİAD'ı ziyaret etmekten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "İzmir'de EGİAD gibi kurumsal yapısı güçlü sivil toplum kuruluşlarının bulunmasından büyük memnuniyet duyuyorum. EGİAD'ın İzmir'in ekonomik ve sosyal kalkınmasına yönelik projelerini değerli buluyor ve destekliyorum" dedi.