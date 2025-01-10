İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, basının toplumdaki kritik rolüne dikkat çekti.

"Toplumsal bilinci şekillendiriyor"

Basının yalnızca haber vermekle sınırlı kalmadığını, toplumsal bilinci şekillendirdiğini belirten Vali Elban, şu ifadeleri kullandı: “Demokrasinin temel unsurlarından biri olan basın, halkın doğru ve tarafsız bilgilendirilmesi görevini üstlenerek, toplumsal bilincin şekillenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Basın kuruluşları, doğru ve hızlı bilgi akışı sağlayarak, vatandaşlar ile kurumlar arasında köprü kurmaktadır. Toplumdan aldığı güçle ‘dördüncü kuvvet’ olarak anılan basın, yalnızca haber vermekle sınırlı kalmayıp, kamu yararını gözeten, etik değerlere ve meslek ilkelerine bağlı bir anlayışla hareket etmelidir.

Günümüzde, bilginin baş döndürücü hızla yayıldığı ve dezenformasyonun arttığı bir çağda, doğru ve güvenilir habercilik anlayışı her zamankinden daha büyük bir önem taşımaktadır. Bu sorumluluk bilinciyle görevlerini özveriyle yerine getiren, güçlü ve şeffaf bir toplumun inşasında kritik bir role sahip basın mensuplarımız, demokratik ve müreffeh bir Türkiye’nin vazgeçilmez aktörleridir.”

Vali Elban, mesajını tüm basın çalışanlarına teşekkür ederek tamamladı: “Bu düşüncelerle, tüm basın emekçilerimizin ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü yürekten kutluyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum.”