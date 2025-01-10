İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, mülki idare amirlerinin kamu düzeni ve vatandaş refahı için üstlendikleri önemli rolü vurguladı. Vali Elban, mesajında, bu anlamlı günün tarihî kökenine ve mülki idare amirlerinin katkılarına dikkat çekti.

“Modern yönetim anlayışı harmanlanıyor”

Vali Dr. Süleyman Elban, mesajında şu ifadelere yer verdi: “10 Ocak, Türk İdareciler Derneği tarafından 1978 yılında ‘İdareciler Günü’ olarak ilan edilmiştir. Mülki idare amirleri, kamu düzeninin sağlanması, vatandaş huzurunun temin edilmesi ve devlet geleneğimizin modern yönetim anlayışıyla harmanlanarak yaşatılmasında önemli bir role sahiptir.”

“Güçlü ve müreffeh bir Türkiye için çalışıyoruz”

Vatandaş odaklı hizmet anlayışının önemine vurgu yapan Vali Elban, mülki idare amirlerinin devlet ile millet arasındaki bağın güçlenmesine yönelik çalışmalarını takdir etti. Elban, “Ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmak ve vatandaşlarımızın huzur ile refahını sağlamak amacıyla özveriyle çalışan meslektaşlarımı kutluyorum” dedi.

Mesajında emekli mülki idare amirlerine sağlık ve afiyet dileklerini ileten Vali Elban, ebediyete intikal eden idarecileri de rahmetle andığını belirterek, “Mensubu olmaktan onur duyduğum bu meslek, fedakârlık ve kararlılıkla icra edilen bir hizmet anlayışını simgeler” ifadelerini kullandı.