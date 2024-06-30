İzmir Valisi Elban'dan Esi̇ad'a Önemli Ziyaret

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’ni (ESİAD) ziyaret ederek ESİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Bülent Akgerman, Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu ve Faaliyet Kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Ziyaret sırasında, ESİAD'ın çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi alan Vali Elban, İzmir’in sivil toplum kuruluşları açısından çok etkin olduğunu vurguladı.

İzmir’in etkin STK'ları

ESİAD Dernek Merkezinde gerçekleşen toplantıda konuşan Vali Elban, İzmir’in sivil toplum kuruluşlarının etkinliğinden memnuniyet duyduğunu belirtti. Vali Elban, “Sivil toplum kuruluşlarından gelen fikirleri ve önerileri değerlendiriyoruz. Çıkan fikirlerden uygulanabilir olanların hemen hayata geçirilmesinden yanayım. İzmir, STK’lar açısından çok etkin bir il” dedi.

ESİAD'ın misyonu ve çalışmaları

ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, derneğin Ege Bölgesi'nin önde gelen sanayici ve iş insanları tarafından 1992 yılında kurulan gönüllü bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirtti. Zorlu, “Temel hedefimiz ülkemizin sürdürülebilir ve istikrarlı biçimde kalkınmasına katkı sağlamaktır. 250’nin üzerindeki üyemizin temsil ettiği 1000’in üzerinde firmayla, 20 milyar doların üzerinde iş hacmi ve 200 binin üzerinde istihdam yaratıyoruz” diye konuştu.

Önemli konularda katkı bekleniyor

Zorlu, ESİAD’ın projeleri hakkında video eşliğinde bir sunum yaparak, Vali Elban’dan üç konuda destek beklediklerini söyledi. Bunlar, 22 Kasım’da düzenlenecek ESİAD Yatırım Zirvesi'nin uluslararası boyuta taşınması, 2025 yılı başında düzenlenecek Sürdürülebilir Su Konferansı ve EGİAD-ESİAD iş birliğinde düzenlenecek Dijital Dönüşüm Zirvesi’nin yapay zeka alanında derinleştirilmesi oldu.

Toplantının ardından Vali Elban’a, ESİAD’ın yayınladığı “İzmir’de Ticaret Hayatı ve Çarşılar” isimli kitap hediye edildi.