İzmir Valisi Süleyman Elban beraberindeki kolluk kuvveti amirleri ile birlikte İzmir’de gerçekleştirilen güvenlik ve asayiş konularına ilişkin istatistikî verileri paylaşmak amacıyla basın mensupları ile bir araya geldi.

İzmir'deki suç oranlarıyla ilgili detaylı istatistikler paylaşan İzmir Valisi Süleyman Elban, son dönemde artan intihar olaylarına dikkat çekti. Elban, intiharların sebeplerine değinirken, bireylerin psikolojik durumlarının, ekonomik sıkıntılarının ve kişisel travmalarının önemli bir faktör olduğunu belirtti.

Son 3 ayda intihar olayları arttı

Vali Elban, İzmir'deki intihar vakalarına ilişkin şunları söyledi: "Son üç ay içerisinde intihar eden kişiler, çoğunlukla sevgilisiyle ayrılmış, yasa dışı bahisle para kaybetmiş veya borçlanan bireylerdir. Ayrıca bazı vakalarda psikolojik tedavi geçmişi olan kişiler de bulunmaktadır."

İzmir'deki suç oranlarında genel bir değişim gözlemleniyor. Vali Elban, 2024 yılında, 2023 yılına göre artış ve düşüş gösteren bazı önemli verileri paylaştı. Narkotik suçlar, araç denetimleri, organize suç örgütleri ve siber suçlar, İzmir'deki güvenlik konularında ön plana çıkan alanlar oldu.

Narkotik olaylar ve gözaltılar

İzmir’de 2023 yılında 24.245 narkotik olayı yaşanırken, bu sayı 2024 yılında 25.429’a yükselerek %5’lik bir artış gösterdi. Gözaltı sayısında ise bir düşüş yaşandı. 2023’te 30.257 gözaltı yapılırken, 2024’te bu sayı 29.377’ye düştü, bu da %3’lük bir azalmaya işaret ediyor.

Geçtiğimiz yıl 1 milyon 488 bin araca işlem yapıldı

2024 yılında İzmir’de trafik denetimlerinde önemli bir artış yaşandı. 2023’te 5 milyon 832 bin araç kontrol edilirken, bu sayı 2024’te 6 milyon 528 bine çıktı, yani %12’lik bir artış kaydedildi. Ayrıca, 2024’te 1 milyon 488 bin araca işlem yapılırken, 2023’te bu sayı 923 bin idi, bu da %61’lik bir artışı gösteriyor.

Deniz denetimlerinde artış

Deniz araçlarıyla yapılan denetimlerde de ciddi bir artış yaşandı. 2023’te 9 bin 70 deniz aracı kontrol edilirken, bu sayı 2024’te 11 bin 827’ye yükseldi. Bu da %30,4’lük bir artışı ifade ediyor.

Suç örgütü operasyonları hakkında

İzmir’deki organize suçlarla mücadelede büyük bir başarı elde edildi. 2023’te 146 suç örgütü çökertilirken, 2024’te bu rakam 203’e yükseldi, yani %39’luk bir artış oldu. Silah yakalamalarına dair de veriler dikkat çekici. 2023’te 4 bin 380 tabanca ele geçirilirken, 2024’te bu sayı 4 bin 446’ya yükseldi. Uzun namlulu silahlar ise 2023’te 10, 2024’te ise 36 olarak kaydedildi.

Siber suçların giderek arttığına dikkat çeken Vali Elban, bu suçların sadece İzmir’e özgü olmadığını, dünya genelinde siber suçların ciddi bir artış gösterdiğini belirtti. İçişleri Bakanlığı ve güvenlik birimlerinin, bu alandaki çalışmalarını sürekli olarak arttırarak, siber suçları engellemeye yönelik daha fazla çaba sarf ettiğini söyledi.

"Silaha erişilmemesi için tedbirlerimizi alıyoruz"

İzmir’de silaha erişimin kolaylığıyla ilgili olarak Vali Elban, "Kötü niyetli insanların silaha erişmemesi için tedbirlerimizi artırıyoruz. Özellikle kuru sıkı tabancaların bile basit bir mekanizma değişikliğiyle gerçek bir silaha dönüştürülebileceğini unutmayalım" dedi.

Yılda 1 milyon 424 bin ihbar

İzmir'deki ihbar oranlarına da değinen Vali Elban, İçişleri Bakanlığı'nın çağrısına dikkat çekerek, "112'yi arayarak her türlü olayı ihbar etmeniz büyük önem taşıyor. 2024 yılında 1 milyon 425 bin ihbar aldık, bu sayede suçla mücadelede büyük ilerleme kaydettik" diye konuştu.

Sentetik uyuşturucular yaygınlaştı

Vali Elban, sentetik uyuşturucuların son dönemde ciddi bir şekilde yayıldığını ve bu konuda da mücadelelerinin devam ettiğini belirtti. Türkiye'deki ve dünyadaki uyuşturucu kullanımıyla ilgili artışları engellemeye yönelik politikalar uygulandığını ifade etti.

Yabancı uyrukluların suça karışma oranı

Yabancı uyrukluların suça karışma oranlarına ilişkin ise, Vali Elban, "Yabancıların suça karışma oranı, yerli vatandaşlarımızın karıştığı suç oranının çok altında. Bu oran %10'un bile altında. Kamuoyundaki göçmen düşmanlığını anlamıyoruz, çünkü veriler bunun tam tersini gösteriyor" dedi.