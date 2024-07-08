İzmir Üniversiteleri Platformu toplantısı, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörlük binasında düzenlendi. Toplantıya İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban da katıldı. DEÜ Rektör Vekili ve YÖK üyesi Prof. Dr. Mahmut Ak'ın sunumuyla İzmir'deki yükseköğretim verileri değerlendirildi. Akademik yıl boyunca İzmir'deki üniversitelerdeki öğrenci sayısı uluslararası öğrencilerle birlikte 207 bin 628 olarak açıklandı.

İzmir’deki üniversite öğrenci sayısı 207 bin 628

DEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Mahmut Ak, 2023-2024 Akademik Yılı verilerini paylaştı. İzmir'deki üniversitelerdeki öğrenci sayısının 207 bin 628 olduğunu belirten Ak, bu sayının 10 bin 474'ünün uluslararası öğrenci olduğunu ifade etti. İzmir'deki üniversitelerdeki kız öğrenci sayısı 104 bin 981, erkek öğrenci sayısı ise 102 bin 647 olarak kaydedildi. Ayrıca İzmir'deki üniversitelerde toplam 9 bin 877 akademik personel bulunduğunu bildirdi.

Toplantıda konuşan İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, İzmir'in yükseköğretimde Türkiye'nin önemli bir marka şehri olduğunu vurguladı. İzmir'deki yükseköğretim kurumlarının mevcut durumu ve gelecek projeleri hakkında bilgi verdi. Ayrıca rektörlere çalışmalarından dolayı teşekkür etti.